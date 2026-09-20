استاندار گلستان: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل ناترازی انرژی تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال اظهار کرد: دشمن در کنار جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و رسانه‌ای را نیز دنبال می‌کند و هدف آن کاهش تاب‌آوری جامعه و ایجاد فشار بر مردم است.

وی افزود: در چنین شرایطی مدیران باید برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت مردم تلاش کنند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود.

۶۵۰ پروانه راکد باطل شد

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مجوزهای راکد گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۶۵۰ پروانه که بین پنج تا ۱۲ سال در اختیار افراد بوده، باطل شده است.

طهماسبی ادامه داد: وجود مجوزهای بلااستفاده در برخی موارد مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید به استان شده و لازم است ظرفیت‌های راکد شناسایی و برای ورود سرمایه‌گذاری جدید آزاد شود.

وی با تأکید بر نقش فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: مدیران باید نسبت به مجوزهای صادرشده، میزان استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها حساس باشند و اجازه ندهند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلااستفاده باقی بماند.

منافع سرمایه‌گذاری باید به مردم برسد

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران اظهار کرد: منافع فعالیت‌های اقتصادی باید در زندگی مردم و توسعه منطقه دیده شود.

وی افزود: در برخی مناطق، ایجاد یک واحد اقتصادی می‌تواند محدودیت‌هایی برای سایر فعالیت‌ها ایجاد کند، اما باید بررسی شود که آیا سرمایه‌گذار در قبال استفاده از ظرفیت‌های منطقه، مسئولیت اجتماعی خود را نیز انجام می‌دهد یا نمی‌دهد.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری گلستان گفت: استان در تأمین امنیت غذایی کشور نقش دارد، اما باید سهم این ظرفیت‌ها در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمد استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی ایجاد اشتغال نیست

وی با اشاره به منابع تسهیلات اشتغال گفت: با ۳۵۰ میلیون تومان امکان ایجاد شغل وجود ندارد و لازم است سقف تسهیلات افزایش پیدا کند.

استاندار گلستان از معاون اقتصادی استانداری خواست موضوع افزایش سقف تسهیلات اشتغال را از طریق دولت و وزارتخانه‌های مربوط پیگیری کند.

طهماسبی افزود: این موضوع تنها مربوط به گلستان نیست و سایر استان‌ها نیز با چنین مشکلی مواجه هستند، بنابراین باید از ظرفیت‌های ملی برای اصلاح آن استفاده شود.

گلستان برای زمستان آماده می‌شود

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت ناترازی انرژی در فصل سرد سال گفت: از خردادماه جلسات مربوط به مدیریت ناترازی زمستانی در تهران و استان برگزار شده و اقدامات پیشگیرانه در حال پیگیری است.

وی افزود: تأمین سوخت جایگزین برای صنایع، واحدهای کشاورزی، نانوایی‌ها و سایر بخش‌های ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

طهماسبی با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نانوایی در گلستان اظهار کرد: فرمانداران باید وضعیت سوخت نانوایی‌های شهرستان خود را به صورت میدانی رصد و راستی‌آزمایی کنند تا در فصل سرما خللی در روند تأمین و عرضه نان ایجاد نشود.

وی ادامه داد: برای واحدهای صنعتی و کشاورزی نیز تمهیدات لازم در زمینه تأمین سوخت جایگزین پیش‌بینی شده است.

تأکید بر حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود، گفت: مدیران و صاحبان صنایع باید برای حفظ نیروی کار خود تلاش کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی وارد عمل شوند.

طهماسبی افزود: اگر واحدی در تابستان به دلیل قطع برق یا در سایر فصل‌ها به دلیل ناترازی انرژی با مشکل مواجه شد، باید پیش از رسیدن به مرحله تعطیلی، موضوع در کارگروه‌های مربوط بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

وی با اشاره به سهم پایین دستگاه‌های اداری از مصرف گاز استان اظهار کرد: سهم دستگاه‌های اداری و اجرایی استان حدود یک درصد مصرف گاز است و نباید مدیریت مصرف انرژی به گونه‌ای باشد که فشار اصلی بر بخش تولید وارد شود.

منابع استان نباید برگشت بخورد

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جذب کامل منابع تأکید کرد و گفت: هیچ منبعی از استان نباید در بخش اداری یا بانکی برگشت بخورد.

وی افزود: معاون اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های مسئول باید روند جذب منابع را به صورت مستمر رصد کنند و در مواردی که پرونده‌ها در مسیر بانکی یا اداری با مانع مواجه شده‌اند، برای رفع مشکل اقدام کنند.

طهماسبی همچنین بر تقویت ارتباط بانک‌های استان با ستادهای مرکزی تأکید کرد و گفت: در صورت وجود مشکل در ارتباط با مرکز، بانک‌ها موضوع را به مدیریت استان اعلام کنند تا از ظرفیت‌های موجود برای پیگیری و رفع موانع استفاده شود.

بازار زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی

وی با تأکید بر ضرورت کنترل بازار در شرایط موجود اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی و اعضای کارگروه‌های مربوط باید به صورت مستمر بازار و خدمات را رصد کنند تا از سوءاستفاده احتمالی و وارد شدن فشار مضاعف به مردم جلوگیری شود.

استاندار گلستان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای تبیین شرایط اقتصادی تأکید کرد و گفت: جامعه باید اطلاعات دقیق و به‌موقع دریافت کند و مدیریت استان نیز باید برای حفظ آرامش، امید و انسجام اجتماعی تلاش کند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای موجود، همه دستگاه‌ها و مدیران باید با هماهنگی بیشتر برای حفظ تولید، اشتغال، تأمین انرژی و معیشت مردم تلاش کنند.