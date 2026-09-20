به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بنده خدا از کشف و جمع‌آوری ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۱ مرکز استخراج رمزارز در شهرستان داراب از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق و جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی، بازرسان مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان داراب با همکاری نیروهای انتظامی، مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را شناسایی و با آنها برخورد کردند.

وی افزود: دستگاه‌های ماینر کشف‌شده پس از جمع‌آوری برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.

مجری طرح رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به آثار فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بر شبکه برق، گفت: این مراکز تهدیدی فزاینده برای پایداری صنعت برق به شمار می‌روند و نصب ماینر غیرمجاز و استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان مطابق قانون با مجازات مواجه خواهند شد.

بنده‌خدا همچنین نسبت به سوءاستفاده استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز از املاک اجاره‌ای هشدار داد و بیان کرد: املاک اجاره‌ای از اهداف اصلی این افراد برای راه‌اندازی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز هستند و در صورت کشف دستگاه‌های غیرمجاز در این اماکن، مالک ملک نیز مطابق قوانین جاری مسئول شناخته شده و مشمول مجازات قانونی خواهد شد.

وی از مالکان خواست پیش از اجاره یا واگذاری ملک، نسبت به نوع فعالیت مستأجر و نحوه استفاده از ملک اطمینان حاصل کنند.

مجری طرح رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان با تأکید بر نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز گفت: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک مربوط به فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده غیرقانونی از شبکه برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.