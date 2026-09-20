شاد: فوتبال را در مسیر حمایت از کودکان کار به کار گرفتیم

هامون شاد در حاشیه دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و فومن گیل که با هدف حمایت از کودکان کار و آسیب‌دیده در ورزشگاه آزادی فومن برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقه با هدف حمایت تحصیلی از کودکان کار و آسیب‌دیده برگزار شد و خوشحالیم که توانستیم بار دیگر ورزش را در کنار یک اقدام خیرخواهانه قرار دهیم.

وی افزود: این چهارمین سالی است که تیم فوتبال فومن گیل در آستانه آغاز سال تحصیلی چنین برنامه‌ای را برگزار می‌کند و هدف اصلی ما این است که بخشی از نیازهای تحصیلی این کودکان را با کمک مردم و جامعه ورزش تأمین کنیم.

مدیر تیم فوتبال فومن گیل با اشاره به استقبال مردم از این دیدار بیان کرد: مسابقه بدون بلیت‌ فروشی برگزار شد، اما مردم استقبال بسیار خوبی داشتند و تماشاگران هر میزان که در توان و بضاعتشان بود، به میز پویش مستقر در ورزشگاه اهدا کردند.

شاد ادامه داد: حضور و همراهی مردم برای ما بسیار ارزشمند بود و نشان داد که جامعه ورزش و هواداران فوتبال می‌توانند در کنار علاقه به ورزش، در کارهای خیرخواهانه و حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر نیز مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به حضور بازیکنان نامدار دهه ۸۰ سپیدرود در این دیدار گفت: حضور بازیکنان قدیمی و نام‌آشنای سپیدرود به این مسابقه حال و هوای ویژه‌ای بخشید و باعث شد این دیدار علاوه بر جنبه ورزشی، به یک رویداد اجتماعی و خیرخواهانه تبدیل شود.

مدیر تیم فوتبال فومن گیل درباره نتیجه مسابقه نیز گفت: نتیجه برای ما در درجه دوم اهمیت قرار داشت، اما در نهایت این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود سپیدرود رشت به پایان رسید و مهم‌تر از نتیجه، استقبال مردم و کمک‌ هایی بود که برای حمایت از کودکان کار و آسیب‌دیده جمع‌آوری شد.

شاد در پایان تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم این حرکت را در سال‌ های آینده نیز ادامه دهیم و با همراهی مردم، ورزشکاران، پیشکسوتان و مجموعه‌های ورزشی، سهمی هرچند کوچک در حمایت از کودکان کار و فراهم کردن شرایط تحصیل آنها داشته باشیم.