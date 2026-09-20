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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

۱۹۰ هزار دانش‌آموز یزدی آماده سال تحصیلی جدید

۱۹۰ هزار دانش‌آموز یزدی آماده سال تحصیلی جدید

یزد- مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از آمادگی ۱۹۰ هزار دانش‌آموز، ۱۸ هزار معلم و کادر آموزشی و یک‌هزار و ۷۰۰ مدرسه برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد، علی دهقان بهابادی اظهار کرد: دانش‌آموزان پس از حدود شش ماه دوری از مدرسه، مشتاقانه در انتظار بازگشایی مدارس هستند.

وی افزود: ۱۸ هزار معلم و کادر آموزشی نیز برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده‌اند و مدیران یک‌هزار و ۷۰۰ مدرسه، اقدامات لازم برای میزبانی از دانش‌آموزان را به پایان رسانده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: در برخی مدارس نیز توزیع کتاب‌های درسی آغاز شده تا دانش‌آموزان از روزهای ابتدایی سال تحصیلی کتاب‌های خود را در اختیار داشته باشند.

کد مطلب 6952554

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