به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان یزد، علی دهقان بهابادی اظهار کرد: دانشآموزان پس از حدود شش ماه دوری از مدرسه، مشتاقانه در انتظار بازگشایی مدارس هستند.
وی افزود: ۱۸ هزار معلم و کادر آموزشی نیز برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شدهاند و مدیران یکهزار و ۷۰۰ مدرسه، اقدامات لازم برای میزبانی از دانشآموزان را به پایان رساندهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: در برخی مدارس نیز توزیع کتابهای درسی آغاز شده تا دانشآموزان از روزهای ابتدایی سال تحصیلی کتابهای خود را در اختیار داشته باشند.
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