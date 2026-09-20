به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد، علی دهقان بهابادی اظهار کرد: دانش‌آموزان پس از حدود شش ماه دوری از مدرسه، مشتاقانه در انتظار بازگشایی مدارس هستند.

وی افزود: ۱۸ هزار معلم و کادر آموزشی نیز برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده‌اند و مدیران یک‌هزار و ۷۰۰ مدرسه، اقدامات لازم برای میزبانی از دانش‌آموزان را به پایان رسانده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: در برخی مدارس نیز توزیع کتاب‌های درسی آغاز شده تا دانش‌آموزان از روزهای ابتدایی سال تحصیلی کتاب‌های خود را در اختیار داشته باشند.