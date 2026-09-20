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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن در یزد برگزار شد

مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن در یزد برگزار شد

یزد- رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان یزد از برگزاری مرحله مقدماتی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجت‌الاسلام مجید میرجلیلی اظهار کرد: مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد همزمان با سایر استان‌های کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله ۲۰ نفر از برادران و خواهرانی که در مرحله استانی موفق به کسب امتیاز شده بودند، به رقابت پرداختند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان یزد ادامه داد: علاوه بر قاریان و حافظان، گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی بانوان و آقایان نیز در این مرحله حضور داشتند و آثار شرکت‌کنندگان برای ارزیابی نهایی به مرکز ارسال می‌شود.

میرجلیلی گفت: نفرات برتر این مرحله برای حضور در مرحله نهایی مسابقات که به صورت حضوری در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

کد مطلب 6952544

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