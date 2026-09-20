  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

محکومیت پیکان در یک پرونده در کمیته تعیین وضعیت

محکومیت پیکان در یک پرونده در کمیته تعیین وضعیت

باشگاه پیکان در یک پرونده در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمدرضا ربیعی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۹ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت عرشیا افتخاری از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت امیر شبانی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۱۷ میلیون و ۶۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت عبدالمجید باقری از باشگاه کشت و صنعت پادیاب، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۸ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد مطلب 6952577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه