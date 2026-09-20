محکومیت پیکان در یک پرونده در کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمدرضا ربیعی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۹ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت عرشیا افتخاری از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت امیر شبانی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۱۷ میلیون و ۶۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت عبدالمجید باقری از باشگاه کشت و صنعت پادیاب، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۸ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.