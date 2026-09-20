  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

مصوبه ۲۵ درصدی اجاره روی کاغذ؛ حکم تخلیه مستاجر در بازار واقعی صادر شد

مصوبه ۲۵ درصدی اجاره روی کاغذ؛ حکم تخلیه مستاجر در بازار واقعی صادر شد

در حالی مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره با هدف حمایت از مستأجران اجرا شده است که یک مستأجر از صدور حکم تخلیه پس از پایان قرارداد و مخالفت مالک با تمدید قرارداد بر اساس این سقف خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا یکی از اقلام سبد هزینه خانوار نیست؛ طی سال‌های اخیر، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین سرپناه به اندازه‌ای افزایش یافته که برای بخش قابل توجهی از جامعه، «خانه‌دار شدن» از یک هدف قابل دسترس به یک چشم‌انداز دور تبدیل شده و حتی حفظ واحد استیجاری نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است.

این وضعیت البته محصول یک سال یا دو سال اخیر نیست. بازار مسکن از اواخر دهه ۹۰ با افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و رشد هزینه‌های ساخت و اجاره وارد مرحله‌ای شد که سیاست‌های حمایتی مختلف نیز نتوانستند شکاف میان عرضه و تقاضا و همچنین شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل پایدار کاهش دهند.

وقتی رهن یک خانه، به قیمت خرید خانه‌ای دیگر نزدیک می‌شود

امروز در برخی مناطق تهران، رهن کامل یک واحد مسکونی به ارقامی رسیده که می‌تواند با قیمت خرید یک واحد مسکونی در مناطق ارزان‌تر برابری کند. به این ترتیب، مستأجری که پیش‌تر تنها با مسئله پرداخت اجاره ماهانه مواجه بود، اکنون باید برای تأمین ودیعه نیز سرمایه قابل توجهی در اختیار داشته باشد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از تقاضای خرید مسکن به بازار اجاره منتقل شود. خانواری که توان خرید ندارد، مستأجر می‌شود و خانواری که توان پرداخت رهن و اجاره یک واحد مناسب را نیز ندارد، ناچار است از متراژ، موقعیت جغرافیایی یا کیفیت واحد مسکونی خود بکاهد. به همین دلیل، کاهش شتاب رشد قیمت مسکن به تنهایی نمی‌تواند به معنای کاهش بحران مسکن باشد. تا زمانی که درآمد خانوار با هزینه تأمین سرپناه تناسب پیدا نکند، فشار اقتصادی می‌تواند حتی در شرایطی که نرخ رشد قیمت‌ها کاهش یافته، ادامه داشته باشد.

مصوبه‌ای برای اینکه مستأجر یک‌شبه بی‌خانه نشود

این وضعیت در شرایطی رقم می‌خورد که اقتصاد خانوارها طی سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینه‌های زندگی قرار گرفته و وقوع جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و افزایش همزمان اجاره‌بها، ودیعه و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است.

در همین راستا، سران سه قوه با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبه‌ای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.

همچنین میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به این قراردادها در تمام نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است. براساس این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل‌وانتقال در بازار اجاره، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده است.

چهار استثنا؛ جایی که حمایت از مستأجر محدود می‌شود

اما درست در همین نقطه، بخش مهم دیگری از ماجرا آغاز می‌شود، مصوبه مذکور حمایت مطلق از مستأجر ایجاد نکرده و برای مالکان نیز چهار استثنا در نظر گرفته است.

اول؛ تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی

اگر مالک برای ملک خود پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشد، امکان خروج ملک از شمول تمدید قرارداد وجود خواهد داشت.

دوم؛ انتقال رسمی ملک

در صورتی که ملک به شکل قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود، مستأجر نمی‌تواند صرفاً با استناد به تمدید خودکار قرارداد، برای مدت نامحدود در ملک باقی بماند. طبق مفاد اعلام‌شده، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستأجر باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.

سوم؛ نیاز شخصی مالک

اگر مالک یا افراد تحت تکفل او برای سکونت شخصی به ملک نیاز داشته باشند و این نیاز از سوی مرجع قضایی صالح احراز شود، امکان درخواست تخلیه وجود دارد.

چهارم؛ تخلف مستأجر

در صورتی که مستأجر در دوره اجاره به تعهدات خود عمل نکرده باشد؛ از جمله در پرداخت اجاره‌بها، شارژ یا سایر تعهدات قراردادی دچار تخلف شده و این تخلف موجب خسارت قابل توجه به موجر شده باشد، امکان بررسی درخواست تخلیه در مرجع قضایی وجود خواهد داشت. بنابراین، مصوبه ۲۵ درصدی را نمی‌توان یک «حق مطلق برای ماندن مستأجر» تلقی کرد؛ بلکه حمایت از مستأجر در چارچوب شرایط و استثناهای مشخص تعریف شده است.

یک روایت از کف بازار؛ وقتی مصوبه روی کاغذ با ملک واقعی روبه‌رو می‌شود

اما مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که این مقررات به بازار واقعی اجاره و اختلافات میان موجر و مستأجر برسد. یکی از مستأجران در تماس با خبرنگار مهر مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تمدید شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه ملک صادر شده است.

البته این روایت به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر تخلف مالک یا مرجع قضایی باشد؛ چراکه بررسی حقوقی چنین پرونده‌ای مستلزم بررسی متن قرارداد، علت صدور حکم تخلیه، نحوه اعمال مصوبه و همچنین احراز یا عدم احراز یکی از استثناهای پیش‌بینی‌شده در مصوبه است. از سوی دیگر، این روایت مشخص نمی‌کند که اختلاف میان موجر و مستأجر صرفاً بر سر افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی بوده یا عوامل دیگری نیز در صدور حکم تخلیه نقش داشته است.

با این حال، طرح چنین مواردی یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد؛ اینکه مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، در عمل تا چه اندازه می‌تواند امنیت سکونت مستأجران را تضمین کند؟ چراکه مصوبه در کنار حمایت از مستأجر، چهار استثنا نیز برای خروج ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته است و در صورت احراز شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.

از این منظر، نمی‌توان مصوبه را پشتوانه‌ای مطلق برای ادامه سکونت مستأجران دانست؛ بلکه میزان اثربخشی آن به نحوه اجرای مقررات، سازوکار رسیدگی قضایی و امکان دسترسی مستأجر به مسیر مؤثر اعتراض و احقاق حق وابسته است.

مسئله اصلی؛ سقف اجاره کافی است یا ضمانت اجرا؟

اینجاست که بحث از «سقف ۲۵ درصدی» فراتر می‌رود. تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها زمانی می‌تواند در بازار اثرگذار باشد که در کنار آن، ضمانت اجرای روشن، سازوکار نظارتی مؤثر و مسیر سریع و قابل دسترس برای حل اختلاف میان موجر و مستأجر نیز وجود داشته باشد.

اگرچه تعیین سقف ۲۵ درصدی می‌تواند از افزایش ناگهانی هزینه اجاره برای مستأجران مشمول جلوگیری کند، اما چنانچه اجرای این حکم با اختلافات حقوقی، استثناهای متعدد یا دشواری در پیگیری همراه شود، حمایت پیش‌بینی‌شده در مصوبه ممکن است در عمل با محدودیت مواجه شود.

کد مطلب 6952319
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Mj IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      6 8
      پاسخ
      بنده اطلاع دارم شخصی ملک خود را با وجود اینکه آب به دلیل اختلافات همسایه طبقه اول با این مالک نداشته به شخصی اجاره میدهد ،حال اینکه پس از اینکه مستاجر اعلام نارضایتی میکند صاحبخانه با حالت طلبکار اظهار نامه میدهد که اینجا آب به دلیل مشکلات بین همسایه ها قطع است و باید تخلیه کنید .مستاجر هر چی گفته ضرر و زیان من چی میشه صاحبخانه زیر بار نرفته ،و مستاجر بی نوا از آن خانه به عنوان انباری استفاده میکند و خودش در ملک اقوام زندگی میکند حدود 9ماه ،جالب اینکه صاحبخانه درخواست کامل اجاره بها را نیز داشته
    • ناشناس IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      42 11
      پاسخ
      دولت اگر دلش به حال مستاجر میسوزد از خود مایه بگذارد مردم را درگیر نکند باید مالک تشویق شود که سرمایه خود را خانه ساخته و رایگان در اختیار دیگران قرار داده در هر صورت مالک ضرر می‌کند وبرد با مستاجر است
    • محسن IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      42 18
      پاسخ
      خانه یک سرمایه شخصی است دولت نمی تواند قیمت تعیین کند مربوط به دو فرد حقیقی است قرارداد نه اموال دولت
    • احمد IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      43 9
      پاسخ
      دولت همه هزینه هارا صددرصد گرون کرده به مالک که میرسه مصوبه ارائه میده همون جائیکه مستاجر هزینه زندگی شو خرید میکنه شامل حال مالک هم میشه
    • مسعود IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      10 29
      پاسخ
      مالکیت با مسئولیت همراهه! کسی نمیتونه بگه مالمه اختیارش رو دارم و تو هیچ کشوری هم اینطور نیست و دولت به نفع طرف ضعیف تر مقررات وضع میکنه. وضع مالیات بر عایدی سرمایه و سایر دارایی ها هم یعنی مالکیت نافی مسئولیت نیست. نه برای شما نه برای هیچ کس. نه در مورد ملک و نه هیچ دارایی دیگه ای
      • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        5 5
        یک سوال! ایا مالکی که خرج و پشتوانه زندگیش از اجاره خونش هست و مستاجر بعد از یکسال بزور میخواد بمونه و فقط ۲۵ درصد به اجاره اضافه کنه اونم با این وضع تورم و گرونی، مالک حق شاکی شدن نداره؟ در صورتی کشور ما رو با کشورهای دیگه مقایسه کنند که به لحاظ اقتصادی هم قابل مقایسه باشیم. وظیفه دولته که تسهیلات بده به مستاجر نه مالک که خودشم لنگ پوله.
      • عماد IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        3 1
        اگر کسی میخواد سرمایه گذاری کنه که هم از سرمایه و هم از عایدی سود ببره راه های زیادی . ولی اجاره دادن سرمایه ملکی به یکنفر و کسب درآمد از یکنفر و تحمیل هزینه زندگی خود به یک شخص نه در این کشور نابسامان و نه هیچ جای جهان پذیرفتنی نیست. دور از انصاف هست که بار فشار اقتصادی و تورم که برای همه مردم سخت شده از مالک به مستاجر منتقل بشه. مالک معمولا از آدمهای کم درآمد و سطحی نگر هستند که راهی برای درآمد زایی بلد نیستن و اجاره خونه و خرج زندگیشون رو مستاجر باید بده
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      31 9
      پاسخ
      همین موضوع ۲۵ درصد باعث شده که دیگر کسی ملک اجاره نده ۲۵ درصد زمانی قابل قبول که هر روز افزایش ارزاق نباشد وموضوع دیگر بعضی مستاجر برای مالک آسیب پذیر این یک روش غلط ونادرستی هست مستاجر خودش قرارداد تمدید کند یعنی چی مالک برای خونه های مردم درست می کنید پس اجاره نمی دیم
    • ه IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      13 7
      پاسخ
      موجر مالک ملک است وطبق قانون اسلام شرعا باید راضی باشد
      • Ali IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        2 1
        بله دوست عزیز... اگه کسی که یک یا دو تا خونه برای اجاره و امرار معاش داشته باشه حرف شما کاملا درسته..... نه اونی که 30تا واحد یکجا برای اجاره داره....همین آدمای بی وجدان که باعث میشن قیمت خونه و اجاره مسکن بی رویه بالا بره...
    • مجید IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      4 2
      پاسخ
      دولت نمیتونه گرانی اقلام که دست خودشه کنترل کنه با ۶۰ و ۷۰ درصدتورم بعد میاد اموال مردم را که با هزاران گرفتاری بدست آوردند به زور قیمت گذاری میکنه،به نظر هرکه این پیشنهاد را داده غیر از دعوا و ناراحتی و ضربه زدن به نظام قصد دیگری نداشته است
    • امیر کاظمی IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      5 1
      پاسخ
      بدبخت ترین افراد مستاجران طبقه متوسط وضعیف هستند باهمه ی کمبودها می‌توان زندگی کرد اما بامستاجری زندگی بی معنا میشود
      • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        1 0
        دقیقا
    • ند IR ۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      3 1
      پاسخ
      مصوبه ای تصویب شده باشه هیچ مالکی اجرا نمیکنه.الان سر سال ما رسیده و صاحب خانه هم روی اجاره بها و هم روی پول پیش کشیده .حساب کردم ۵۱ درصد روی جفتش کشیده.وقتی هم گفتیم طبق مصوبه حداکثر ۲۵ درصده.گفت دولت واسه خودش گفته .نمیتونید خالی کنید.همون موقع که اینجوری قیمتای ملک اجاره ای میخواست بره بالا باید کاری میکردین.نه الان که صاحب خونه ها خرج ماهیانه و کل زندگیشونو چند ساله دارن از مستاجر در میارن
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      3 0
      پاسخ
      اگر هدف دولت حمایت از اقشار مختلف مردم هست پس چرا مصوبه ۲۵ درصدی برای قیمت دلار و آهن و یونولیت و ماسه و خوراک و پوشاک و غیره و غیره صادر نمیکنه؟ یا وقتی که تورم ۲۰۰ درصده چرا افزایش حقوق ۲۰۰ درصدی نمیده؟ خب معلومه وقتی هزینه ساخت مسکن با دلار ۲۵۰ تومنی محاسبه بشه اجاره شم باید با همون شکل محاسبه بشه وگرنه موجب مفسده میشه و حقوق اشخاص دیگه ای باید پایمال شه، دولت حق و حقوق و مالیات و همه چیز خودشو با ۲۰۰ درصد افزایش داره میگیره و فقط در یک حوزه میخواد مقررات اجباری به زیان مالک قرار بده
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      5 2
      پاسخ
      تخم‌مرغ ۵ هزارتومان شد ۲۵ هزار تومان !! سال جدید مالک بخواد یه نقاشی کنه خونه رو باید ۵ برابر هزینه نقاشی بده !! یه دست شیرآلات چند برابر شده بنظرتون ؟! خنده داره واقعا
    • محمد IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      7 0
      پاسخ
      ماچوب خورده ی قیمتهای دستوری هستیم. اگر قراره قیمت دستوری باشه؛ فروش واحد صرفه بیشتری داره و در اینصورت نیز مستاجر باید تخلیه کنه.در کل با اموال مردم کار نداشته باشند بهتره.
    • ناشناس IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      10 0
      پاسخ
      جالبه فقط از جیب مردم انتظار دارن و بخشش میکنن، با این تورم ۲۰۰ درصدی انتظار دارن خونشونو ۲۵ درصد بیشتر اجاره بدن
    • صالحی IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      12 1
      پاسخ
      سلام این مصوبه نه تنها کمکی به مستاجر نکرد بلکه باعث دردسر شد
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      3 1
      پاسخ
      اجاره مسکن واقعا به یک معضل تبدیل شده. خوردو خوراک و پوشاک و یه کاری میکنیم کم میخوریم کهنه میپوشیم ولی اجاره خونه رو چه کار کنیم شمارو به خدا شما که مسئولید یه فکری برا ما مستاجرا بکنید
      • مرتضی IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        1 0
        اگه مصوبه دولت میاره ۲۵درصد برای همه چی مصوبه بذارن که ۲۵ درصد بیشتر نشه مثلا قیمت اقلام خوراکی و خودرو و لوازم خانگی و غیره این رو منطق و حساب نه اینکه یه نقطه رو تحت فشار قرار بدن بقیه جاها رو ول کنن و اینکه مالک و مستاجر دارند تو یه مملکت با وضعیت مشابه زندگی میکنند..!
    • IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      پول اجاره ای که در یکسال از مستاجر گرفتم 75میلیون بود ولی 100میلیون برای خرید پکیج خراب صرف کردم ضرر کردم حالا مستاجر با25درصد میخواد تمدید کنه
    • لیلی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      بدبختی مستاجرا از جایی شروع شد که خرید خونه دوم و سوم شد منبع درآمد واسه بعضیا اینجوری هم ارزش پولشون حفظ میشه هم خرج زندگیشونو از کول یکی دیگه میکشن عزیز من نمیشه که شما لنگ خرج خونتی بفروش بزار بانک سودشو بگیر بخور یا اینکه بده ملک ارزش پولت حفظ بشه در حد عرف هم اجارتو بگیر کسی نگفته مفت بدی مستاجر مشگل اینه شما هم خر رو میخاین هم خرما رو
    • امید IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      من خودم به این مصوبه استناد کردم و با مالکم به توافق نرسیدم اونم ظرف یک هفته حکم تخلیم رو گرفت و وقتی پیش قاضی رفتم گفت این مصوبه وجاهت قانونی نداره و شما باید تخلیه کنی.
      • جواد US ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        0 0
        جدی؟؟ خب قانون شده و نباید اینجوری میگفته مگه اینکه اون ۴ شرط رو رعایت کنه مالک و اونجوری شما رو بندازه بیرون
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ارخانه های که مستاجرراتخلیه میکنندمالیات بگیرید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه