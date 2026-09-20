واژگونی سمند در محور موته به گلپایگان یک کشته و ۴ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۴ امروز ۲۹ شهریورماه، حادثه ترافیکی واژگونی یک دستگاه سواری سمند در محور موته به سمت گلپایگان، پیش از سه‌راهی لایبید به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان و انتقال مصدومان انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه پنج نفر دچار حادثه شدند که چهار نفر از آنها شامل سه زن و یک کودک مصدوم شدند و یک زن ۴۳ ساله نیز بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

وی گفت: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه در محورهای برون‌شهری خاطرنشان کرد: رانندگان به‌ویژه در مسیرهای بین‌شهری و نقاطی که احتمال تغییر شرایط جاده وجود دارد، باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را رعایت کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.