حضور فرشته حسینی با «تن منهای من» در تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تئاتر پرفورمنس «تن منهای من» با بازی فرشته حسینی به نویسندگی، طراحی و کارگردانی پیام قربانی، تهیه کنندگی سعید دادگر و نورالدین حیدری ماهر به عنوان مجری طرح در سالن ۴ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

در خلاصه این اثر آمده است: «شیرین به تازگی ترک تن کرده … تنش بهای رهایی‌اش شده و خوراک جهان، حالا با روانی آسوده میان کدهای طبیعت می‌رقصد … و خود را در آغوش ابدیت جا می‌کند.»

پیام قربانی طراح، فیلمساز و هنرمند بصری مستقل در زمینه‌های مختلف هنری همچون مجسمه‌سازی، طراحی لباس و طراحی صحنه فعالیت می‌کند. وی پیش از این در نمایش‌های «دیو و دلبر»، «نفرین قحطی‌زده‌گان»، «شازده کوچولو»، «رابین هود»، «بودن پس از حذف» و … در شاخه‌های‌ گوناگون همکاری داشته است.

تئاتر پرفورمنس «تن منهای من» از ۸ مهر ساعت ۱۹ در سالن ۴ مجموعه تئاتر لبخند اجرا می‌شود.