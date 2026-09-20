به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی کشور با محوریت برگزاری «همایش سلامت؛ مردم‌یار و مسجدمحور» به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، تعدادی از اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی کشور، ابعاد مختلف برگزاری این همایش و جزئیات و اولویت‌های مرتبط با آن را که با هدف مسجدمحوری، حل مسئله، مشارکت مردم و دولت‌یاری طراحی شده است، تشریح کردند.

رئیس‌جمهور در این نشست بر ضرورت تبدیل این رویداد به یک فرایند تأثیرگذار و هدفمند در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی تأکید کرد و گفت: قطعا بسیج مردم آرامش اجتماعی ایجاد می‌کند. آنچه تاکنون درباره برگزاری این همایش انجام شده، یک رویداد است و باید به یک فرایند تأثیرگذار و هدفمند در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی تبدیل شود تا بتوان به واسطه مدیریت صحیح، امنیت اجتماعی را ارتقا داد.

پزشکیان با اشاره به جایگاه پزشکان و فعالان حوزه سلامت در سطح جامعه افزود: با اعتبار و اعتمادی که مردم به پزشکان دارند، می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی محله محوری و مسجدمحوری، بسیاری از مسائل اجتماعی جامعه را پاسخ دهیم. برای مدیریت اصولی این روند، ضرورت دارد نظام مسائل احصا و متناسب با هر یک از چالش‌ها کارگروهی تشکیل شود تا به صورت تخصصی با نفوذی که بسیج جامعه پزشکی در جامعه دارد، به فرایندها رسیدگی شود.

پزشکیان رسیدگی به مباحث مرتبط با مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و برقراری عدالت را از اولویت‌های اساسی در حوزه نظام سلامت برشمرد و گفت: دشمنان اکنون به دنبال این هستند که جنگ و درگیری را از طریق مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور ما ایجاد کنند؛ بنابراین باید برای عوامل تأثیرگذار در سلامت از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، سالمندی و زنان سرپرست خانواده، طرح و برنامه عملیاتی داشته باشیم. اگر به این موارد توجه کنیم، می‌توانیم از بروز تنش‌های اجتماعی و سوءاستفاده دشمنان از این عوامل پیشگیری کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم برای برگزاری هدفمند همایش مذکور، نقشه و راهبردهای عملیاتی احصا شود تا بدانیم به چه تعداد نیروی انسانی و امکانات نیازمند هستیم. برای این اقدام و ایجاد ساختار، مساجد می‌توانند به عنوان پایگاه، نقش محوری ایفا کنند. تمامی طرح و برنامه‌های عملیاتی به گونه‌ای باشند تا هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهند. هر مقدار که در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنیم، در راستای حمایت از برقراری چرخه تولید و تقویت معیشت مردم صرف خواهد شد. این اقدامات مصداق عینی مقاومت اقتصادی در برابر فشارهای دشمنان است.

پزشکیان در ادامه، توسعه شبکه ارتباطات میان بسیج جامعه پزشکی، مردم و دولت را ضروری برشمرد و تصریح کرد: توسعه روابط بین‌بخشی و چگونگی مشارکت دانشگاه‌ها و بخش مردمی، از دیگر پیش‌نیازهای اساسی برای بهره‌مندی کارآمد از ظرفیت حکمرانی محله و مسجدمحوری هستند. اقدامات ما باید ماندگار باشند و خدمات متناسب با شرایط اجتماعی و منطبق با دستورالعمل‌های عوامل تأثیرگذار بر سلامت، برای هر منطقه اولویت‌بندی و برای هر مشکل، راهکاری عملیاتی و اجرایی وجود داشته باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آموزش‌های اجتماعی باید از پایه و مدرسه به دانش‌آموزان آموخته شود، گفت: تغییر نگرش افراد و عملکردها زمان‌بر است؛ از این رو نیازمند همفکری و تعامل همه‌جانبه هستیم. اکنون مملکت ما نیاز به بسیج عمومی دارد و تمامی اقشار متخصص با یکدیگر ارتباط مؤثر برقرار کنند تا اقداماتی آغاز شود که اثرگذاری اجتماعی پایدار داشته باشند.