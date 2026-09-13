واکنش حماس به ۳۳ سالگی پیمان ننگین اسلو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سی و سومین سالروز امضای پیمان ننگین اسلو، اعلام کرد که این توافق نه تنها آزادی و استقلال را برای مردم فلسطین به ارمغان نیاورد، بلکه به تعمیق اشغالگری و شهرک‌سازی منجر شده است.

علی برکه رئیس اداره روابط ملی حماس در خارج، عصر امروز یکشنبه گفت: گذشت ۳۳ سال از امضای پیمان اسلو، بدون هیچ شکی اثبات کرده است که این توافق نه به آزادی، استقلال و امنیت مردم فلسطین دست یافته، نه به اشغالگری پایان داده و نه حق بازگشت آوارگان را تضمین کرده است.

وی افزود که اشغالگران از این توافق برای ادامه شهرک‌سازی، یهودی‌سازی، مصادره اراضی فلسطینی و تحمیل واقعیت‌های جدید در سرزمین‌های اشغالی سوء استفاده کرده‌اند.

برکه تصریح کرد: کرانه باختری اشغالی در نتیجه سیاست‌های اشغالگران و شهرک‌سازی، به کانون و کانتون‌های تکه تکه شده تبدیل شده است، در حالی که جنایات یهودی‌سازی و یورش‌ها به قدس و مسجدالاقصی ادامه دارد و اشغالگران جنگ نسل‌کشی، تخریب، محاصره و گرسنگی را علیه مردم ما در نوار غزه ادامه می‌دهند.

وی افزود: توافق اسلو که به عنوان یک مرحله انتقالی پنج ساله برای تأسیس کشور فلسطین و حل مسئله آوارگان مطرح شد، تأثیرات عملی آن با تثبیت اشغالگری، تقویت هماهنگی‌های امنیتی و تضعیف موضع ملی فلسطین و محاصره نیروهای مقاومت به پایان رسید، در حالی که وعده‌های کشور مستقل و بازگشت آوارگان محقق نشد.

برکه هشدار داد که ادامه رویکرد سیاسی مبتنی بر انحصارطلبی، حذف، انتصاب و انحصار نمایندگی فلسطین و تلاش برای منزوی کردن نیروهای مقاومت و شخصیت‌های ملی مخالف رویکرد اسلو، تکرار اشتباهاتی است که آرمان ملی فلسطین را تضعیف کرده است.

وی خواستار بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین بر مبنای اصول دموکراتیک ملی، از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و مستقیم، با مشارکت تمامی نیروها، گروه‌ها و اقشار مردم فلسطین در داخل و خارج شد.

برکه همچنین به لزوم ارجحیت دادن منافع عالی ملی بر منافع حزبی تنگ‌نظرانه و تنظیم اولویت‌های ملی در مواجهه با اشغالگری، شهرک‌سازی، آوارگی، یهودی‌سازی و دفاع از قدس اشغالی و مسجدالاقصی و مقدسات اسلامی و مسیحی، توقف تجاوزات و رفع محاصره نوار غزه و پایبندی به حقوق ملی مردم فلسطین، به ویژه حق تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل خود با پایتختی قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌ها و املاکشان فراخواند.

وی در پایان تاکید کرد که وحدت ملی، مشارکت سیاسی و نمایندگی دموکراتیک حقیقی، راه حفاظت از پروژه ملی فلسطین و بازگرداندن حقوق مردم فلسطین است نه حذف دیگران، انحصارطلبی و انحصار در تصمیم‌گیری.

گفتنی است که در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ «یاسر عرفات» رئیس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) تحت نظارت «بیل کلینتون» رئیس جمهور وقت آمریکا تن به امضای قرارداد ننگین اسلو با «اسحاق رابین» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی داد.