قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در این واحد صنعتی به‌طور کامل مهار شده است و خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته، اما خسارت مالی واردشده بسیار بالا است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در واحدهای صنعتی افزود: یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز آتش‌سوزی در این نوع واحدها، بی‌توجهی به نکات ایمنی است و لازم است واحدهای صنعتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تأکید کرد: واحدهای صنعتی باید همکاری خوبی با آتش‌نشانی داشته باشند و از ظرفیت مشاوره‌ای این مجموعه استفاده کنند؛ چراکه کارشناسان آتش‌نشانی می‌توانند به‌صورت رایگان و در هر موردی که نیاز باشد، برای پیشگیری از حوادث به واحدها مشاوره دهند.

مهدیخانی ادامه داد: گاهی برخی واحدها به دلیل اینکه نمی‌خواهند بعضی موضوعات را به دیگران اطلاع دهند، آتش‌نشانی را در جریان مسائل و مشکلات خود قرار نمی‌دهند، در حالی که همین مسائل می‌تواند زمینه‌ساز حادثه شود.

وی با اشاره به خطرات ناشی از چیدمان نامناسب مواد شیمیایی گفت: در بسیاری از واحدها، به‌ویژه واحدهای کوچک که فضای محدودی دارند، اصول چیدمان مواد شیمیایی به‌درستی رعایت نمی‌شود و این موضوع می‌تواند خود عامل بروز حادثه باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین خاطرنشان کرد: در برخی واحدها نیز به دلیل محدودیت فضا و چیدمان نامناسب تجهیزات، حتی تردد دو یا سه نفر می‌تواند با خطر همراه باشد.

مهدیخانی تأکید کرد: توصیه ما به واحدهای صنعتی این است که با آتش‌نشانی همکاری بیشتری داشته باشند و از ظرفیت مشاوره‌ای کارشناسان این مجموعه برای شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کنند.