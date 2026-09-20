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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

افزایش ۶۴ درصدی ورودی آب سدها؛ ۵۳ درصد ظرفیت مخازن خالی است

افزایش ۶۴ درصدی ورودی آب سدها؛ ۵۳ درصد ظرفیت مخازن خالی است

با وجود افزایش ۶۴ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته، همچنان ۵۳ درصد از ظرفیت سدها خالی بوده و وضعیت برخی سدها بحرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، بررسی وضعیت پرشدگی سدهای کشور تا ۲۸ شهریورماه نشان می‌دهد که میزان پرشدگی مخازن سدها به ۴۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که ۵۳ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است. حجم کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری به ۴۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده افزایش ۶۴ درصدی حجم ورودی آب به سدهاست.

در این بین، وضعیت پرشدگی سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، پانزده خرداد در حوضه قمرود، شمل و نیان در هرمزگان، بارزو در خراسان شمالی، ساوه در گیلان، لار و ماملو در تهران و البرز بحرانی است. در مقابل، سدهای آزاد، اکباتان، زیردان، جگین، دویرج و ایلام وضعیت مناسبی از لحاظ حجم پرشدگی دارند و میزان پرشدگی برخی از این سدها به حدود ۱۰۰ درصد هم می‌رسد.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور تا روز ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۵ معادل ۲۴۱.۸ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۲۴۵.۵ میلی‌متر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۴۹.۳ میلی‌متر را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6952709
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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