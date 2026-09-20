به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی، با اشاره به ابلاغ ساعات کاری جدید دستگاه‌های اجرایی، واحدهای ستادی و بانک‌های استان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، ساعات کاری ادارات در نیمه دوم سال از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده و مابقی ساعات موظفی کارکنان از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

وی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، در ۱۰ روز نخست مهرماه آغاز به کار تمامی ادارات استان با ۴۵ دقیقه تأخیر و از ساعت ۸:۴۵ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه نیز گفت: با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه گاز و برق، تعطیلی پنجشنبه‌های دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

شاه‌حسینی تأکید کرد: تغییر ساعات کاری نباید موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شود و ساعات کاری واحدهای عملیاتی، خدمات‌رسان و درمانی که به صورت مستقیم به شهروندان خدمت ارائه می‌کنند، مطابق مصوبات هیئت وزیران خواهد بود.

وی همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها موظفند با شناورسازی ساعت آغاز به کار بانوان سرپرست خانوار و والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک خردسال همکاری لازم را داشته باشند.

معاون استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید پس از پایان ساعات کاری نسبت به خاموش‌سازی کامل تجهیزات و وسایل مصرف‌کننده انرژی اقدام کنند.