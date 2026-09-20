به گزارش خبرنگار مهر، مجید عربی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی یزد از ۳۰ شهریور تا سوم مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای صنایعدستی استان برگزار میشود.
وی افزود: برای اطلاعرسانی این رویداد، ظرفیتهای مختلف شهری و جادهای استان به کار گرفته شده و در مجموع ۲۲ پل و بیلبورد و ۱۹ استند شهری برای تبلیغات نمایشگاه اختصاص یافته است.
عربی ادامه داد: این نمایشگاه در سه بخش صنایعدستی، پخت نان و غذاهای سنتی و سیاهچادرها برگزار میشود و در بخش صنایعدستی ۲۳۰ غرفه از هنرمندان استانهای مختلف کشور پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره پخت نان سنتی همزمان با این نمایشگاه گفت: ۱۴ غرفه به پخت نانهای سنتی اختصاص دارد و ۱۰ سیاهچادر نیز با حضور هنرمندان و عرضهکنندگان محصولات سنتی استانهای مختلف برپا خواهد شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی این دوره، حضور رشتههای بومی و شاخص هر استان است و تلاش شده از تکرار رشتهها میان استانهای شرکتکننده جلوگیری شود.
عربی تصریح کرد: بر همین اساس، هر استان متناسب با ظرفیتهای بومی خود در نمایشگاه حضور دارد؛ برای نمونه، برخی استانهای شمالی با صنایع چوبی، استانهای جنوبی با بافتههای داری و غیرداری و برخی تولیدات مرتبط با فرهنگ و زیست ساحلی، استانهای مرکزی با سفال و سرامیک و زیورآلات و استان سیستان و بلوچستان با محصولاتی همچون سفال کلپورگان و سوزندوزی در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه تنوع رشتهها یکی از ویژگیهای این نمایشگاه است، گفت: از وزارت میراث فرهنگی نیز بر معرفی رشتههای بومی و جلوگیری از ارسال رشتههای تکراری تأکید شده و در استان یزد نیز این موضوع در فرآیند برگزاری نمایشگاه مورد کنترل قرار گرفته است.
یزد در ارزیابی نمایشگاههای صنایعدستی کشور صدرنشین شد
عربی با اشاره به نتایج ارزیابی نمایشگاههای صنایعدستی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشی که وزارت میراث فرهنگی در اختیار استان قرار داده، یزد در میان ۱۷ استانی که نمایشگاه سراسری صنایعدستی برگزار میکنند، در شاخصهای مختلف عملکرد موفقی داشته است.
وی افزود: در نمایشگاه سال گذشته حدود ۳۶ هزار بازدیدکننده از نمایشگاه صنایعدستی یزد بازدید کردند، در حالی که تعداد بازدید استان بعدی حدود ۲۰ هزار نفر بود.
معاون صنایعدستی استان یزد گفت: در ارزیابی انجامشده، یزد در شاخصهایی از جمله میزان فروش، تعداد بازدیدکنندگان و تنوع محصولات در جایگاه نخست قرار گرفته است.
کاهش متقاضیان خرید در نمایشگاه بستهبندی اخیر
عربی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه بستهبندی صنایعدستی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه سه هفته قبل برگزار شد و تعداد غرفههای آن از ۳۰ غرفه در سال گذشته به ۲۳ غرفه رسید.
وی افزود: در این دوره تلاش شد امکانات بیشتری در اختیار هنرمندان و تولیدکنندگانی قرار گیرد که در دورههای گذشته عملکرد موفقتری داشتند تا امکان عرضه محصولات متنوعتر برای آنها فراهم شود.
معاون صنایعدستی استان یزد با اشاره به کاهش تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه بیان کرد: نمایشگاه بستهبندی ماهیت متفاوتی دارد و بیشتر با دعوتنامه و اطلاعرسانی اختصاصی برای سازمانها، شرکتها و مجموعههای مرتبط برگزار میشود و اطلاعرسانی عمومی آن محدود است.
عربی ادامه داد: با وجود این شرایط، تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه نسبت به سال گذشته کاهش زیادی داشت و تعداد افرادی که برای خرید یا سفارش محصول مراجعه کردند نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی گفت: با توجه به شرایط موجود، این کاهش قابل انتظار بود، اما نسبت افرادی که پس از بازدید سفارش ثبت کردند یا برای سفارش محصول اعلام آمادگی کردند، همچنان امیدوارکننده است.
معاون صنایعدستی استان یزد افزود: در نمایشگاه بستهبندی نیز تمرکز بر محصولاتی بود که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای بومی، قابلیت بستهبندی و استفاده در قالب هدایای سازمانی را داشته باشند.
عربی خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار، برنامهریزی برای برگزاری دوباره نمایشگاه بستهبندی صنایعدستی در اواخر آذر یا اوایل دیماه انجام خواهد شد.
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