حزب الله: توافق چارچوب جز ذلت و خواری ثمری نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، تأکید کرد که جریان‌هایی که از سال ۲۰۲۴ به دنبال نابودی حزب‌الله بودند، در دستیابی به هدف خود شکست خوردند.

وی خاطرنشان کرد که هرکس گمان کند که می‌تواند مقاومت و هوادارانش را تضعیف کند، در اشتباه است.

الحاج حسن در سخنرانی خود در مراسم یادبودی در حسینیه شهر فلاوی در بقاع، گفت که مقاومت در نبردهای اولی البأس و العصف الماکول در سطوح مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی و مردمی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستاد.

وی خاطرنشان کرد که پس از توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، تلاش‌ها برای ادامه نبرد از طریق مسیر سیاسی، در پی 15 ماه بمباران و کشتار ادامه یافت. همچنین تلاش‌ها برای محاصره مقاومت از طریق تصمیمات دولتی لبنان که در ۵ و ۷ اوت ۲۰۲۵ و ۲ مارس ۲۰۲۶ صادر شد، تداوم پیدا کرد.

این عضو ارشد حزب الله تأکید کرد که این مرحله شاهد پایداری و استقامت در تمام سطوح بود و تصمیم قاطع عدم تسلیم، انصراف یا سازش از سوی بستر مقاومت، با وجود تمامی جانفشانی‌ها و مشکلات اتخاذ شد و پهپادهای فیبر نوری یکی از نمودهای قدرتی بود که در ماه‌های گذشته ظاهر شد.

الحاج حسن از برخی جریان‌های سیاسی که برای توافق چارچوب کار کردند، انتقاد کرد و آنها را به «التماس از آمریکا برای تبدیل توافق به یک دستاورد سیاسی» متهم نمود.

وی افزود که توافق جز ذلت، خواری، و اشغال و حملات بیشتر، چیزی به بار نیاورد.

این عضو حزب الله در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی و ممانعت ارتش اسرائیل از پیشروی ارتش لبنان گفت که ارتش لبنان ارتشی ملی، شریف، شجاع و باعزت است.

الحاج حسن در خصوص توطئه های آمریکا در جنگ علیه ایران گفت که دولت آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش کرده تا حجم تلفات وارده به پایگاه‌های آمریکا را پنهان کند. با این وجود رسانه‌های آمریکایی روزانه به حجم تلفات و خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکا می‌پردازند و این موضوع بر روابط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با رسانه‌های مخالف تأثیر گذاشته است، تا جایی که سه رسانه بزرگ آمریکایی از ورود به کاخ سفید منع شدند.

عضو ارشد حزب الله لبنان در خصوص تحولات یمن گفت که کنترل باب‌ المندب «دستاوردی بزرگ» است و یکی از «اهرم های قدرت جبهه مقاومت به شمار می رود.