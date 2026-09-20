توزیع ۱۲۳۱ بسته مهر تحصیلی بین دانش‌ آموزان نیازمند رودسر و املش

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی مفرد ظهر یکشنبه در مراسم مهرتحصیلی در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: هیجده هزار و ۸۰۰ عدد لوازم‌التحریر در قالب ۱۲۳۱ بسته هدیه مهر تحصیلی دربین دانش آموزان توزیع گردید.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این بسته یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون ریال است، افزود : این بسته ها از محل عواید موقوفه میرزا بابای لاهیجی در بین نیازمندان برابر نیت واقف تهیه و توسط امنا موقوفات در بین جامعه هدف توزیع شد.

حسینی مفرد تصریح کرد : بسته‌های تهیه‌شده شامل اقلام ضروری آموزشی از جمله دفتر، مداد، خودکار و سایر نوشت‌افزارهای مورد نیاز مقاطع ابتدایی و متوسطه است که با حفظ کرامت انسانی به دست خانواده‌های هدف می‌رسد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش بیان کرد : اوقاف خودرا امانت دار نیات خیر و واقفان می داند و تمامی تلاش مجموعه بر این است که عواید حاصل از موقوفات در زمان مقرر وبا اولویت بندی نیازهای جامعه هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح قرار دوازدهم تنها محدود به بازگشایی مدارس نیست، خاطرنشان کرد: اوقاف در طول سال با بهره‌گیری از منابع موقوفات، برنامه‌های حمایتی مختلفی از جمله تهیه بسته‌های معیشتی و حمایت از ایتام را در دوازدهم هر ماه به مرحله اجرا می‌گذارد تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر مرتفع شود.