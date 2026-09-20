حجت الاسلام حسن زاده: ۲۴ خانه قرآنی در لنگرود فعال است

حجتالاسلام محمدعلی حسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن افتتاح خانه قرآن در بخش اطاقور لنگرود با اشاره به فعالیت ۲۴ خانه قرآنی در سطح شهرستان لنگرود اظهار کرد: از این تعداد، چهار خانه قرآنی در بخش اطاقور فعال است و امروز نیز به فضل الهی، همزمان با ایام میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع)، خانه قرآن روستای خرماسیزکو با مدیریت سرکار خانم کهنسال افتتاح شد.
وی هدف از راهاندازی خانههای قرآنی را ترویج مویرگی فرهنگ قرآن در بطن جامعه عنوان کرد و افزود: بنا بر تأکید امام راحل، قرآن باید به شکل مفهومی و کاربردی وارد متن زندگی مردم شود و فعالیتهای قرآنی نباید تنها به روخوانی، روانخوانی، قرائت و حفظ الفاظ و کلمات قرآن محدود بماند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت فهم و تدبر در آیات قرآن بیان کرد: تلاش ما این است که در کنار آموزشهای مقدماتی قرآن، زمینه فهم مفاهیم و معارف قرآنی نیز فراهم شود تا کودکان و نوجوانان بتوانند آموزههای قرآن را در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.
حجتالاسلام حسنزاده با بیان اینکه خانههای قرآنی ظرفیت مناسبی برای تحقق این رویکرد هستند، تصریح کرد: بهترین زمان برای پایهگذاری مفاهیم و آموزههای قرآنی، دوران کودکی است و به همین دلیل، کودکان بخش مهمی از مخاطبان خانههای قرآنی را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: فعالیت خانههای قرآنی در مناطق روستایی و کمبرخوردار اهمیت بیشتری دارد، چراکه این مراکز میتوانند دسترسی کودکان و خانوادهها به آموزشهای قرآنی را تسهیل کرده و زمینه گسترش معارف قرآن را در دل محلات و روستاها فراهم کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به نقش فعالان قرآنی در پیشبرد این اهداف خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت و همراهی مسئولان، مربیان و فعالان این عرصه، بتوانیم در مسیر ترویج معارف قرآن کریم ثابتقدم باشیم و فعالیتهای قرآنی را از سطح آموزشهای ابتدایی به سمت فهم، معرفت و کاربرد آموزههای قرآن در زندگی مردم سوق دهیم.
در پایان این مراسم نیز از مسئول خانه قرآن روستای خرماسیسکو، به پاس تلاشها و فعالیتهای وی در مسیر ترویج فرهنگ و معارف قرآنی تقدیر شد.
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