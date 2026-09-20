تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی با هزینه ایجاد اشتغال گردشگری همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: هزینه ایجاد هر شغل در واحدهای بومگردی خانوادگی حدود یک میلیارد تومان است و در تأسیسات اقامتی نیز این رقم به حدود ۱۰ هزار دلار میرسد؛ بنابراین تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی تناسبی با هزینه واقعی ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری ندارد.
وی افزود: سال گذشته حدود ۹۸ درصد منابع ملی بخش گردشگری در کشور جذب شد، اما میزان جذب منابع استانی در گلستان حدود ۴۰ درصد بود که نشان میدهد برای رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات باید اقدامات جدیتری انجام شود.
اختصاص ۲۸۴ میلیارد تومان منابع گردشگری در گلستان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: در سال جاری ۲۵۱ میلیارد تومان از محل منابع استانی و ۳۳ میلیارد تومان از محل منابع ملی برای حوزه گردشگری استان پیشبینی شده و مجموع منابع به ۲۸۴ میلیارد تومان میرسد.
فعالی ادامه داد: موضوع اصلاح سازوکار پرداخت این منابع در سطح ملی پیگیری و حتی در این زمینه مکاتباتی انجام شده و مصوبهای نیز اخذ شده است، اما هنوز اقدام عملی متناسب با آن صورت نگرفته و در صورت تداوم این وضعیت، جذب منابع در سال جاری نیز با چالش مواجه خواهد شد.
اختلاف در تعرفه صدور پروانه، مانع فعالیت سرمایهگذاران
وی همچنین به مشکلات مربوط به صدور و تمدید پروانه تأسیسات گردشگری اشاره کرد و گفت: در برخی نقاط امکان صدور پروانه با هزینه کمتر یا بدون دریافت برخی تعرفهها وجود دارد، اما در گلستان سرمایهگذاران برای دریافت پروانه ملزم به پرداخت تعرفههای مربوط هستند که این موضوع نیازمند بررسی و ایجاد رویهای مشخص است.
فعالی افزود: بخشی از مشکلات موجود به اختلافات میان مدیریت شهری و دستگاههای مرتبط بازمیگردد که برای رفع آن جلساتی برگزار شده است. این مسائل در برخی موارد حتی روند دریافت تسهیلات بانکی سرمایهگذاران را نیز متوقف میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تأکید کرد: در مواردی که صدور پروانه به دلیل طی شدن فرآیندهای اداری زمانبر است، میتوان با اتخاذ سازوکارهای موقت و دریافت تعهد از سرمایهگذار، از توقف فرآیند پرداخت تسهیلات جلوگیری کرد تا منابع اختصاصیافته به پروژهها از دست نرود.
وی گفت: در مجموع باید موانع اداری و مالی پیش روی طرحهای گردشگری استان کاهش یابد تا منابع پیشبینیشده در زمان مقرر جذب و به پروژههای دارای قابلیت اجرا اختصاص پیدا کند.
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