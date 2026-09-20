۱۷ محکوم به قصاص در تهران بخشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه با حضور در دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران از بخشهای مختلف این دادسرا بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پروندههای قضایی و روند فعالیت این مجتمع قضایی قرار گرفت.
این بازدید همزمان با اجرای پویش آزادی محکومان به قصاص انجام شد و عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در دادسرا، ضمن بررسی مسائل و شرایط موجود، دستورات لازم را برای بهبود وضعیت کارکنان این مجموعه صادر کرد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این برنامه و مجموعه قضایی و کارکنان دادسرای امور جنایی، اظهار کرد: امروز در جمع همکارانی هستیم که در یکی از مهمترین و حساسترین حوزههای دستگاه قضایی فعالیت میکنند و بخش قابل توجهی از پروندههای مهم و سنگین قضایی در این مجموعه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: در کنار کارهای مهمی که در حوزه تحقیقات جنایی، کشف حقیقت و رسیدگی به پروندههای کیفری انجام میشود، یکی از موضوعات ارزشمند دیگری که همکاران ما در این مجموعه دنبال میکنند، تلاش برای صلح و سازش و ایجاد زمینه برای گذشت و بخشش است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: شاید به دلیل قرابت جنس کار، امروز خودم را خیلی به دوستان نزدیک میدانستم. بنده هم سالیان سال توفیق داشتم در مسند و منصب خطیر، ولی مهم و مؤثر بازپرسی قلم بزنم. بعضاً در جمعهایی میگفتم اگر تغییری باشد و انتخاب یک کار قضایی را به خودم محول کنند، حتماً دوباره بازپرس میشوم. آنقدر این کار ارزشمند است؛ کشف حقیقت و احراز واقع، مخصوصاً در حوزه پروندههای جنایی و پروندههای مهم، که نمیگذارید یک خون به ناحق ریختهشده روی زمین بماند.
وی با اشاره به پروندههای تعیین تکلیفشده با اجرای پویش بخشایش اظهار کرد: بایستی در جایگاه این افراد و خانواده آنها قرار بگیریم؛ زمانی که جگرگوشهشان، سرپرست خانوادهشان یا جوانشان، نه بر اثر اتفاق و حادثه، بلکه بر اثر یک تصمیم عمدی، جانش را از دست میدهد و خانواده در موقعیتی قرار میگیرد که شرع و قانون اجازه قصاص را به آنها داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به اولیایدم پروندهها ادامه داد: شما فقط یک پرونده و یک قصاص را حل و فصل نمیکنید؛ به جامعه پیامهای مثبت میدهید و این خیلی ارزشمند است.
عتباتی درباره استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای صلح و سازش گفت: از ظرفیت فعالان اجتماعی، چهرههای فرهنگی، ورزشی، هنری و ادبی، خانوادههای شهدا، مخصوصاً پدران شهدا، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، برای امر صلح و سازش در قالب هستههای جهادی بخشایش، استفاده خواهیم برد.
وی افزود: افراد صاحب نفوذ قطعاً ابلاغ خواهند گرفت، ساماندهی خواهند شد و پرونده به آنها محول خواهد شد که در پروندهها به دنبال صلح و سازش بروند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: جوان و نوجوان ما نتوانسته خشمش را کنترل کند یا ما نتوانستیم آموزش دهیم و در برقراری این نوع ارتباطات، مهارتها را به او یاد ندادهایم و نهایتاً یک خانواده داغدار شدند و فرد به عنوان مقتول و یک فرد هم در مرحله اجرای قصاص نفس قرار گرفته است.
آزادی ۱۷ محکوم به قصاص در پویش بخشایش؛ ۴ نفر امروز آزاد میشوند
وی گفت: آنچه گزارش دادند، قریب به اتفاق این قتلهایی که امروز به گذشت و مصالحه مختومه میشوند، ناشی از تصمیم مجرمانه نبودند؛ اتفاقی هیجانی در یک شرایط برانگیختگی روانی رخ داده است، حتماً در این زمینه همه باید ورود کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: صلح و سازش نهتنها در پروندههای قتل، بلکه در تمامی مسائل از جمله ارتباطات خصوصی، خانوادگی و کاری مورد تاکید است.
عتباتی گفت: اولیای بزرگوار یک کار خدایی و یک کار الهی انجام دادند. در آیه قصاص، خداوند متعال تکلیف را روشن کرده است اما در ادامه بر عفو و بخشش توصیه شده است.
وی گفت: در جرایمی که عواطف و احساسات جامعه را جریحهدار و احساس ناامنی ایجاد میکند، دستگاه قضایی هیچ مماشاتی ندارد و تاکید شده با این نوع جرایم با جدیت و قاطعیت برخورد شود؛ چرا که مردم از ما انتظار برقراری امنیت و ایجاد احساس امنیت را دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تلاش ما بر این است که ظرفیتهای صلح و سازش را در تمامی حوزهها به کار گیریم. امروز دستگاه قضایی با حجم عظیمی از ورود پروندهها مواجه است. همه باید کمک کنند، دست ما را بگیرند و کمک کنند تا این حجم از پرونده تولید نشود.
وی افزود: اصحاب رسانه در ارتقای دانش و آگاهیهای حقوقی و قانونی مردم، آموزش مهارتهای رفتاری و برقراری ارتباط و کنترل خشم کمک کنند. شوراهای حل اختلاف، صلح یاران و هستههای جهادی بخشایش هم باید به ما کمک کنند.
وی خود خطاب به افرادی که پرونده قصاص آنها تعیین تکلیف شده است، گفت: آخرین صحبتم با کسانی است که امروز بخشیده میشود.به احترام شهدای جنگ رمضان، در پویشهایی به نام امام شهیدمان کمکها برای آزادی جمعآوری و این ظرفیتها ایجاد شده است. یک زندگی جدید به دست اولیای دم و از طرف خداوند متعال به شما احیا شده است. این فرصت و این زندگی جدید و این شروع برای اصلاح، برای جبران خطا و اشتباه را محترم بدانید.
در این مراسم، زمینه آزادی ۱۷ نفر از زندانیان محکوم به قصاص فراهم شد که چهار نفر از آنان امروز آزاد میشوند و ۱۳ نفر دیگر نیز پس از طی مراحل قانونی، در روزهای آینده آزاد خواهند شد.
در میان زندانیانی که زمینه آزادی آنها فراهم شده است، دو نفر هر کدام ۲۴ سال و یک نفر نیز ۲۰ سال از دوران محکومیت خود را سپری کردهاند و اکنون با فراهم شدن شرایط قانونی، آزاد میشوند.
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