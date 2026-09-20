صنعا: یمن به هر تجاوزی پاسخ خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد مفتاح، نخست وزیر موقت دولت صنعا، تأکید کرد که یمن «به هر قدرتی که به تجاوز به آن بیندیشد، پاسخ خواهد داد».

مفتاح با تأکید بر اینکه صنعا در برابر هیچ تجاوزی دست‌بسته نخواهد نشست، گفت که هر جریانی که اقدام به حمله به یمن کند، با پاسخ یمنی ها مواجه خواهد شد.

سخنان مفتاح در واکنش به اظهارات و تهدیدات منتشرشده در برخی رسانه‌ها از سوی کشورهایی است که احتمال دارد در سایه تحولات اخیر، در تجاوز علیه یمن دخالت کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نیروهای مسلح یمن پس از انجام ضربات پیشگیرانه علیه تجمع‌های میدانی، با نیروهای تحت حمایت عربستان در چندین استان درگیر هستند؛ همچنین نیروهای مسلح یمن به حملات خود به تأسیسات حیاتی در اراضی عربستان در پاسخ به تجاوز و محاصره کشور ادامه می‌دهند.

در همین حال، عربستان سعودی با حملات هوایی تعدادی از استان‌ها از جمله مأرب، الجوف، تعز و الحدیده را هدف قرار می‌دهد.