امسال سرقت در همدان ۲۶ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدیمهر ظهر یکشنبه در نخستین جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان همدان با قدردانی از تلاش مجموعه انتظامی، امنیتی و دستگاههای اجرایی در تامین امنیت و صیانت از اموال مردم، اظهار کرد: عمده سرقتهای استان با توجه به آمار ارائهشده در شهرستان همدان رخ میدهد که ۵۵ درصد سرقتهای استان را شامل میشود و این موضوع باید در جلسات تامین مورد بررسی و برای آن تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اینکه استان همدان در ۲ سال گذشته کاهش حدود ۱۵ درصدی وقوع سرقت را تجربه کرده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش سرقت داشتهایم و باید علل و عوامل این افزایش بهصورت دقیق بررسی شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان شرایط اقتصادی، تورم و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را از جمله عوامل موثر بر افزایش برخی آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: در کنار این عوامل باید نقش اقدامات انتظامی و پیشگیرانه نیز بهصورت دقیق بررسی و برای نقاط آسیبپذیر تدبیر شود.
وی بر ضرورت تقویت حضور انتظامی در مناطق دورافتاده تاکید کرد و افزود: برخی مناطق استان فاصله زیادی با پاسگاههای انتظامی دارند و لازم است برای نقاطی که از نظر وقوع سرقت آسیبپذیر هستند تدابیر لازم برای تقویت پاسگاهها و پوشش انتظامی اتخاذ شود.
محمدی مهر همچنین بر اتصال دوربینهای نصبشده در روستاها به پاسگاههای انتظامی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان دوربین نصب شده است اما گام بعدی باید اتصال این دوربینها به پاسگاهها باشد تا امکان رصد و واکنش سریعتر فراهم شود.
وی آموزش و آگاهیبخشی عمومی را یکی دیگر از محورهای مهم پیشگیری از سرقت دانست و گفت: ظرفیت صداوسیما و سایر رسانهها باید برای آموزش مردم و ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوههای پیشگیری از سرقت مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به ضرورت رعایت الزامات ایمنی در ساختوسازها، افزود: در صدور پروانه و پایان کار ساختمانها باید الزامات امنیتی و حفاظتی مورد توجه قرار گیرد و در صورت رعایت نشدن این موارد موضوع از سوی دستگاههای مسئول بررسی شود.
وی همچنین بر ساماندهی مراکز خرید و فروش اقلام اسقاطی و سمساریها با هدف مقابله با مالخری تاکید کرد و خواستار بررسی روند پروندههای مربوط به خرید و فروش اموال مسروقه و مقایسه آن با سالهای گذشته شد.
محمدی مهر با اشاره به ضرورت برخورد موثر با سارقان حرفهای و سابقهدار، گفت: موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای سارقان دارای سابقه متعدد باید با جدیت پیگیری شود و همچنین نسبت به جلب محکومان متواری و افرادی که با وجود محکومیت هنوز وارد زندان نشدهاند اقدامات لازم صورت گیرد.
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