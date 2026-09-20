به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی، نسبت به تصمیمات اخیر درباره دانشگاه‌های دولتی شهرستان‌ها انتقاد کرد.

وی خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در دولت یازدهم موضوع تجمیع ۶۴ دانشگاه دولتی شهرستان‌ها با دانشگاه‌های مرکز استان مطرح شد، اما در آن مقطع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور فعلی، از نمایندگانی بود که برای حفظ استقلال این دانشگاه‌ها امضا جمع می‌کرد. امروز این پرسش مطرح است که چرا رئیس کمیسیون و وزیر علوم، با وجود عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای را دنبال کرده‌اند که موجب خروج این دانشگاه‌ها از حالت انتفاع می‌شود؟

حاجی‌پور با اشاره به دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل افزود: قرار است این دانشگاه زیرمجموعه استان قرار گیرد، در حالی که با این تصمیم مخالف هستیم. از رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس درخواست می‌کنم طرح استیضاح وزیر علوم را هرچه سریع‌تر به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند تا زمینه بررسی آن در صحن علنی فراهم شود، چراکه عملکرد وزارت علوم با انتقاد نمایندگان مواجه است.

نماینده مردم آمل سپس با تقدیر از حضور مردم در صحنه اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۲۰۰ شب در خیابان‌ها پای انقلاب ایستادند و در طول ۴۷ سال گذشته و همچنین جنگ اخیر، با تبعیت از امام و رهبر خود از کشور و نظام دفاع کردند.

وی تصریح کرد: مردم ایران به دنیا نشان دادند که استکبار جهانی و صهیونیست‌ها تا امروز هیچ غلطی نکرده‌اند و هیچ غلطی هم نخواهند کرد. آنها در منطقه گرفتار شده‌اند و اینجا جایگاه دفن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خواهد بود.

حاجی‌پور در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی نخست، افزایش قیمت کالاها به شکل امروز نبود، اما اکنون تورم، اجاره‌بها و قیمت کالاها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و در مقابل، حقوق مردم متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نمی‌یابد.

وی افزود: هرگونه تصمیم درباره حقوق بازنشستگان، حقوق‌بگیران و سایر اقشار باید بر مبنای تورم اتخاذ شود. از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس می‌خواهم از مهر ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۶ برنامه‌ای برای تثبیت قیمت کالاها، اجاره‌بها، نهاده‌ها و مواد اولیه اجرا کنند و مسئولیت امور را به افراد متخصص بسپارند.

نماینده مردم آمل ادامه داد: صنعتگران کشور توانایی اداره حوزه خود را دارند و باید از ظرفیت آنان استفاده شود؛ دولت نیز باید از بنگاه‌داری و تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد.

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور و با اشاره به شعارهای انتخاباتی وی گفت: مردم در سخت‌ترین شرایط جنگ نیز پای نظام ایستادند و در برابر ابرقدرت‌ها مقاومت کردند. انتظار می‌رود دولت در برابر مطالبات مردم مسئولانه عمل کند و کشور را به نحوی اداره کند که فشار تورم و مشکلات اقتصادی، کمر مردم را زیر بار هزینه‌های زندگی خم نکند.