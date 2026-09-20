به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک روز یکشنبه اعلام کرد برای روزهای مهم پیش رو عازم نیویورک شده است و ابراز امیدواری کرد توافق خوبی برای گرینلند، دانمارک و آمریکا به دست آید.

فردریکسن اعلام کرد: طی روزها و هفته‌های گذشته با همتایانم در آلمان، فرانسه و انگلیس و همچنین دوستان نوردیک و شرکای ارزشمندمان در اتحادیه اروپا و ناتو در تماس نزدیک بوده‌ام.

او یک روز پیش گفته بود دانمارک، گرینلند و آمریکا ممکن است هفته آینده به یک توافق الزام‌آور دست پیدا کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن درباره «کنترل دائمی بر امنیت و تمامی نیازهای دیگر» در گرینلند به توافق رسیده است.