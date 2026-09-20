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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

تقدیر از همراه اول برای حمایت از پویش «فرشته‌های میناب»

تقدیر از همراه اول برای حمایت از پویش «فرشته‌های میناب»

در آیین «روایت ایستادگی»، از همراه اول به‌پاس مشارکت در پویش «فرشته‌های میناب» و حمایت از بازسازی مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، با اهدای لوح تقدیر و تندیس قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، آیین «روایت ایستادگی؛ مدارس ایران» امروز ۲۹ شهریور ماه با هدف بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تجلیل از مدافعان دانایی، با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، جمعی از مسئولان، خیرین، جهادگران و همراهان نهضت مدرسه‌سازی در مدرسه علامه حلی برگزار شد.

در این رویداد، از همراه اول به‌پاس حمایت و همراهی با پویش «فرشته‌های میناب» و مشارکت در مسیر بازسازی و حمایت از مدارس آسیب‌دیده، با اهدای لوح تقدیر و تندیس به‌صورت ویژه قدردانی شد.

همراه اول در حمایت از این پویش، با اختصاص کد دستوری #24*، اجرای پویش در باشگاه مشتریان، ارسال پیامک هدفمند و اطلاع‌رسانی و تبلیغات در روبیکا، بخشی از ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای خود را در اختیار این حرکت قرار داد.

مشارکت در این پویش، بخشی از اقدامات مستمر همراه اول در حوزه آموزش و مدرسه‌سازی است که با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود.

کد مطلب 6952920
روح اله صابرزاده

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