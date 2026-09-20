به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اثر، نمایش «فین‌جین» به تهیه‌کنندگی محمود مداحی و مجری طرحی شرکت «پیشگامان صنعت و تجارت زرفام»، دور پنجم اجراهای خود را از یکم مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد آغاز می‌کند.

در این اثر نمایشی ابوالفضل حاجی‌علی‌خانی، حمید عرب، مهدی ذاکر، سامان کرمی، فرزانه سهیلی، روزبه اختری و مجید آهنگران به ترتیب ورود به صحنه به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل و دست‌اندرکاران نمایش «فین‌جین» عبارتند از جانشین تهیه‌کننده: صائب کریمی، مدیر تولید: مهرناز عباسی، مدیر اجرایی: شکیبا کیا، آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی: عبد آتشانی، نوازندگان: میلاد پرصبر تار، مهرپاد زحمتکش کمانچه، عبد آتشانی کوبه‌ای و آواز، مریم آشوری کوبه‌ای، آواز، پرکاشن، نگار خان‌حسین‌پور ویولنسل، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح گریم: شبنم روزبهانه، طراح لباس: پریا الماسی، طراحان صحنه: پریا الماسی و مائده شیرین، طراح پوستر: یاشار دهقانی ساری‌یارقان استودیو عیار، طراح لوگو: سعید ملک، دستیار اول کارگردان، برنامه‌ریز و منشی صحنه: هستی دبیران، دستیار دوم کارگردان: مهرآسا مداحی، دستیار تهیه و تولید: رضا شفائی، مدیر صحنه: حیدر حاتم‌راد، مجریان گریم: مهتاب سرلک و ستایش قدیری، دستیار لباس: فاطمه بابایی، مدیر تبلیغات: نوید آغاز، روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای: مصطفی رفعت، ساخت تیزر و محتوای تبلیغاتی: اشکان میرچی و کارن کیانی استودیو عیار، عکاس: امیر نعیمیان.

علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند برای تهیه و رزرو بلیت به سایت «فیدیبوآرت» مراجعه کنند.