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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

بازی های آسیایی ۳۰۲۶- ناگویا

ابراز امیدواری رئیس فدراسیون ووشو برای تکرار موفقیت های روز اول

ابراز امیدواری رئیس فدراسیون ووشو برای تکرار موفقیت های روز اول

رئیس فدراسیون ووشو گفت که نمایندگان این رشته در ساندا در روز نخست مبارزات خوبی داشتند و امیدواریم همین روند تا پایان بازیها ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امیر صدیقی در خاتمه مسابقات ووشو امروز در بازی های آسیایی گفت: در کنار مسابقات و موفقیت نمایندگان ورزشی، مجمع انتخابی فدراسیون ووشو آسیا برگزار گردید که آقای علی نژاد مجددا بعنوان نایب رئیس آسیا انتخاب شدند و امروز هم‌جلسه هیئت رئیسه برگزار گردید که چهار ایرانی به عضویت فدراسیون ووشو آسیا در آمدند.

وی ادامه داد:خودم به عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی آسیا، امیر عباس لشگری به عنوان رئیس کمیته پزشکی، مهرداد شیرازی نایب رئیس کمیته فنی و جهانگیرزاده هم به عنوان عضو کمیته ووشو سنتی انتخاب شدند که اتفاق بسیار خوبی است و حاصل سال ها تلاشی بود که فدراسیون ووشو در حوزه بین الملل داشت.

صدیقی در خاتمه گفت: فردا هم زهرا کیانی پرچمدار افتخار آفرین کشورمان و نمایندگان ساندا به مصاف حریفان خود می رود تا انشالله این روند موفقیت آمیز تا پایان بازیها ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6952912

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