ابراز امیدواری رئیس فدراسیون ووشو برای تکرار موفقیت های روز اول

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امیر صدیقی در خاتمه مسابقات ووشو امروز در بازی های آسیایی گفت: در کنار مسابقات و موفقیت نمایندگان ورزشی، مجمع انتخابی فدراسیون ووشو آسیا برگزار گردید که آقای علی نژاد مجددا بعنوان نایب رئیس آسیا انتخاب شدند و امروز هم‌جلسه هیئت رئیسه برگزار گردید که چهار ایرانی به عضویت فدراسیون ووشو آسیا در آمدند.

وی ادامه داد:خودم به عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی آسیا، امیر عباس لشگری به عنوان رئیس کمیته پزشکی، مهرداد شیرازی نایب رئیس کمیته فنی و جهانگیرزاده هم به عنوان عضو کمیته ووشو سنتی انتخاب شدند که اتفاق بسیار خوبی است و حاصل سال ها تلاشی بود که فدراسیون ووشو در حوزه بین الملل داشت.

صدیقی در خاتمه گفت: فردا هم زهرا کیانی پرچمدار افتخار آفرین کشورمان و نمایندگان ساندا به مصاف حریفان خود می رود تا انشالله این روند موفقیت آمیز تا پایان بازیها ادامه داشته باشد.