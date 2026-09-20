حمیدرضا نصیری در حاشیه اجرای طرح پایلوت آبزیپروری معیشتی در روستای قرهسو بندرترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با حمایت و پیگیری نماینده مردم منطقه و سازمان شیلات ایران در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این طرح تلاش میشود با استفاده از ظرفیت آبزیپروری کوچکمقیاس و معیشتی، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد مکمل برای خانوارهای روستایی فراهم شود.
معاون آبزیپروری شیلات گلستان ادامه داد: افرادی که دارای چاه کشاورزی هستند، میتوانند در کنار فعالیتهای کشاورزی خود از ظرفیت منابع آبی موجود برای آبزیپروری نیز استفاده کنند.
نصیری با اشاره به ظرفیتهای منطقه بندرترکمن در حوزه آبزیپروری گفت: یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح، ارزیابی فنی و اقتصادی آن و در صورت موفقیت، توسعه و ترویج آبزیپروری ماهیان خاویاری در منطقه است.
وی اظهار کرد: بندرترکمن از مناطق مهم و دارای پیشینه در زمینه ماهیان خاویاری به شمار میرود و امیدواریم با اجرای طرحهای جدید، زمینه احیای دوباره ظرفیت پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار در استان گلستان فراهم شود.
معاون آبزیپروری شیلات گلستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای توسعه این طرح تأکید کرد و گفت: همراهی دستگاههای مختلف از جمله آب منطقهای و سایر مجموعههای مرتبط میتواند به اجرای مناسبتر طرح و افزایش سرعت توسعه آبزیپروری معیشتی در منطقه کمک کند.
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