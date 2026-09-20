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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

تعرض بن‌گویر به مسجدالاقصی

تعرض بن‌گویر به مسجدالاقصی

وزیر امنیت رژیم صهیونیستی با حمایت نظامیان این رژیم به مسجدالاقصی یورش برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات قدس شریف امروز یکشنبه اعلام کردند: بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی (رژیم) اسرائیل، تحت حفاظت نیروهای اشغالگر به مسجدالاقصی یورش برد و آیین‌ های تلمودی را به جای آورد.

ایندر حالیست که جنبش مقاومت اسلامی حماس پیشتر در بیانیه ای اعلام کرد که تعرض بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تونل‌ها و حفاری‌های زیر مسجد الاقصی و دیوار ندبه و اظهارات تحریک‌آمیز و ادعاهای دروغین او درباره به اصطلاح «قدس‌الاقداس»، نشان دهنده تعرض آشکار به هویت و جایگاه مسجد الاقصی و تحریک احساسات مردم فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی است.

در این بیانیه آمده بود: مسجد مبارک الاقصی با تمام مساحت، محوطه‌ها، نمازخانه‌ها، دیوارها و دروازه‌هایش، یک مسجد کاملا اسلامی باقی خواهد ماند. این یک حقیقت مسلم است. و حفاری‌ها، تعرضات، مراسم و تلاش‌های اشغالگران برای تحمیل روایت تلمودی در تغییر هویت این مکان یا محو ویژگی‌های آن محکوم به شکست است. حفاری‌ها، نمایش‌ها و اظهارات تحریک‌آمیز دشمن جنایتکار، همراه با تلاش‌هایش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در قدس و مسجدالاقصی، هیچ حقی برای اماکن مقدس ما قائل نخواهد شد. مسجدالاقصی همچنان شاهد هویت عربی و اسلامی قدس و پایبندی ملت فلسطین به حق خود بر سرزمین و اماکن مقدس خود خواهد بود.

کد مطلب 6952914

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