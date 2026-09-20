به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات قدس شریف امروز یکشنبه اعلام کردند: بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی (رژیم) اسرائیل، تحت حفاظت نیروهای اشغالگر به مسجدالاقصی یورش برد و آیین‌ های تلمودی را به جای آورد.

ایندر حالیست که جنبش مقاومت اسلامی حماس پیشتر در بیانیه ای اعلام کرد که تعرض بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تونل‌ها و حفاری‌های زیر مسجد الاقصی و دیوار ندبه و اظهارات تحریک‌آمیز و ادعاهای دروغین او درباره به اصطلاح «قدس‌الاقداس»، نشان دهنده تعرض آشکار به هویت و جایگاه مسجد الاقصی و تحریک احساسات مردم فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی است.

در این بیانیه آمده بود: مسجد مبارک الاقصی با تمام مساحت، محوطه‌ها، نمازخانه‌ها، دیوارها و دروازه‌هایش، یک مسجد کاملا اسلامی باقی خواهد ماند. این یک حقیقت مسلم است. و حفاری‌ها، تعرضات، مراسم و تلاش‌های اشغالگران برای تحمیل روایت تلمودی در تغییر هویت این مکان یا محو ویژگی‌های آن محکوم به شکست است. حفاری‌ها، نمایش‌ها و اظهارات تحریک‌آمیز دشمن جنایتکار، همراه با تلاش‌هایش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در قدس و مسجدالاقصی، هیچ حقی برای اماکن مقدس ما قائل نخواهد شد. مسجدالاقصی همچنان شاهد هویت عربی و اسلامی قدس و پایبندی ملت فلسطین به حق خود بر سرزمین و اماکن مقدس خود خواهد بود.