به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی اسماعیلی در نشست خبری با حضور رسانهها در کانون بسیج شاهرود، از برگزاری رزمایش بزرگ «جانفدایان وطن» همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور اقشار مختلف مردم در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه این رزمایش به صورت ملی در سراسر کشور برگزار میشود، اظهار کرد: در مجموع طی هفته دفاع مقدس یک هزار و ۲۴ عنوان برنامه متنوع در شاهرود اجرا خواهد شد که رزمایش بزرگ «جانفدایان وطن» یکی از این برنامهها است.
برگزاری ۷ عنوان برنامه «قلههای افتخار»
فرمانده سپاه شاهرود افزود: ۳۷ برنامه شاخص شهرستانی نیز با شعار «لبیک یا خامنهای» در هفته دفاع مقدس در شهرستان برگزار خواهد شد.
اسماعیلی با اشاره به برگزاری هفت عنوان برنامه با عنوان «قلههای افتخار» در شهرستان شاهرود، بیان کرد: منظور از برنامههای قله، رویدادهای راهبردی است که به صورت کشوری و با مشارکت بسیجیان برگزار میشود.
وی ادامه داد: مسیر تمدن نوین ایرانی اسلامی، هدف و محور این رویدادها است و برنامههای مختلفی در حوزههای فرهنگی، رسانهای، اقتصاد مقاومتی و سایر بخشها اجرا خواهد شد.
حضور ۴۶ هزار بسیجی در رزمایش «جانفدایان»
فرمانده سپاه شاهرود گفت: ویژهبرنامه رزمایش «جانفدایان وطن» نیز یکی از برنامههای محوری این حوزه است که روز ۳۱ شهریورماه به صورت کشوری برگزار میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه رزمایش «جانفدایان وطن» امسال در دو نقطه استان سمنان و در نوبتهای صبح و عصر در شهرستانهای شاهرود و سمنان برگزار میشود، اظهار کرد: ۴۶ هزار بسیجی در این رزمایش بزرگ حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف بسیجیان در این رزمایش ملی، از آحاد مردم متدین شهرستان شاهرود برای حضور در این رویداد دعوت کرد.
فرمانده سپاه شاهرود همچنین از اجرای رویداد «طرح اسوه» در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: پایگاههای برتر بسیج در سراسر شهرستان، دستاوردهای خود را در قالب نمایشگاههایی به عموم مردم ارائه خواهند کرد.
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