آموزش نانوایان میامی؛ ارتقای کیفیت نان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بارانی ظهر یکشنبه در خاتمه دوره آموزشی هوشمندسازی یارانه نان و سامانه «نانینو» با هدف آموزش نانوایان، از بررسی مشکلات و ارتقای فرآیند خدمت‌رسانی نانوایی های شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اهداف طرح هوشمندسازی یارانه نان اظهار کرد: هدف نهایی این طرح، رساندن نان با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد است.

رئیس اتاق اصناف میامی اعلام‌کرد: استفاده نادرست از کارتخوان‌های هوشمند و ثبت ناصحیح سفارش در سامانه نانینو می‌تواند مشکلاتی از جمله کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها را به دنبال داشته باشد.

بارانی، آشنایی بیشتر نانوایان با سامانه نانینو، کاهش تخلفات احتمالی، افزایش میزان پخت و جلوگیری از کاهش سهمیه آرد شهرستان را از اهداف این دوره آموزشی عنوان کرد و گفت: نظارت و بازرسی از نانوایی‌های شهرستان به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت و همراهی نانوایان، شاهد بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان، ارتقای کیفیت نان، رعایت ساعات پخت، اجرای نرخ مصوب و توجه بیشتر به اصول بهداشتی باشیم.