کشف ۳ کیلو شیشه در محور قزوین-تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در پی دریافت گزارشی درباره انتقال یک محموله مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان، بررسی موضوع و شناسایی متهم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در جریان بررسی‌های اطلاعاتی متوجه شدند متهم با یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ قصد تردد در محور قزوین-تاکستان را دارد که بلافاصله تیمی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس آگاهی تاکستان و با هماهنگی مقام قضایی، در مسیر تردد خودروی مورد نظر مستقر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران پس از مشاهده خودرو، دستور توقف آن را صادر کردند، اما راننده بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد که مأموران با سرعت عمل و پس از طی مسافتی موفق به متوقف کردن خودرو شدند.

جمالی خاطرنشان کرد: در بازرسی انجام‌شده از خودروی پژو ۲۰۷، سه کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه که به شکل ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

وی با اشاره به توقیف دو دستگاه خودرو در جریان این عملیات تصریح کرد: علاوه بر پژو ۲۰۷، یک دستگاه خودروی پژو پارس نیز توقیف و در مجموع سه متهم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.