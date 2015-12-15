قاچاقچیان تریاک در قزوین به مقصد نرسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، ولی وندایی در این باره اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در بازرسی از دو مسافر اتوبوس، مقدار ۲ کیلو و ۲۷۵ گرم تریاک را به صورت بلع و انباری از معده آنان کشف کردند.

وی ادامه داد: در پی اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری در عوارضی قزوین ـ زنجان، اتوبوس مسیر بندرعباس به تبریز را برای بازدید مسافران متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین عنوان کرد: مأموران در بازدید از مسافران اتوبوس بندرعباس ـ تبریز با بهره‌گیری از شیوه چهره‌زنی به رفتار دو نفر از مسافران که حالت روحی و روانی مناسبی نداشته، مظنون شدند.

وندایی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با به کارگیری شگردهای تخصصی هر دو مسافر مظنون اعلام شده که هر کدام مقادیری تریاک را بلعیده و قصد انتقال آن را به تبریز داشتند، پس از اقرار هر دو متهم دستگیر و برای بازرسی به اداره پلیس منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این مسافران ۳۴ و ۳۰ ساله تعداد ۲۵۰ بسته تریاک به وزن ۲ کیلو و ۲۷۵ گرم تریاک از معده آنان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین مطرح کرد: متهمان با دستور مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفتند.

کشف ۱۱ فقره انواع سرقت با دستگیری ۳ سارق در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف ۱۱ فقره انواع سرقت با دستگیری سه سارق در استان قزوین خبر داد.

علی‌حسین حسینی‌نژاد در این باره اظهار کرد: در پی دستگیری یک سارق مدارک و دوچرخه از سوی مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ باهنر قزوین این سارق در بازجویی تخصصی مأموران این کلانتری به ۶ فقره سرقت مدارک، زاپاس خودرو و دوچرخه اعتراف و روانه زندان شد.

وی با بیان اینکه همچنین مأموران انتظامی کلانتری ۲۱ محمودآبادنمونه قزوین نیز دو سارق را دستگیر که این سارقان در بازجویی تخصصی مأموران به پنج فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کردند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک سریعاً موضوع را با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

توقیف خودرو پژو ۴۰۵ با ۲۰ میلیون ریال خلافی در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال خلافی در استان قزوین خبر داد.

بهرام زینلی در این باره اظهار کرد: مأموران پلیس راه قزوین ـ رشت هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی متوقف کردند.

وی عنوان کرد: پس از اعمال قانون با استعلام خلافی خودرو مشخص شد این خودرو دارای ۵۳ فقره تخلف رانندگی به مبلغ ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده این خودرو دارای تخلفاتی چون سرعت و سبقت غیرمجاز، دور زدن ممنوع و عبور از چراغ قرمز بوده که خودرو توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

زینلی ادامه داد: در راستای ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که عنوان می دارد چنان‌چه خودرویی دارای جریمه پرداخت نشده به مبلغ بیش از ۱۰ میلیون ریال شده باشد، خودرو توقیف و راننده آن به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

کشف محموله ۱۲ هزار لیتری سوخت قاچاق در تاکستان

فرمانده انتظامی تاکستان از کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ماموران انتظامی پلیس آگاهی به هنگام سرکشی از جایگاههای سوخت، موفق به کشف یک مخزن زیرزمینی جهت دپوی سوخت شدند.

سرهنگ محمدقاسم طرهانی ادامه داد: سوخت قاچاق کشف شده به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال و از نوع گازوییل بوده و در پشت جایگاه و در داخل تانکر زیر زمین به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود.