به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست تشکیل کارگروه ویژه «سوانح دریایی» این استان ظهر امروز یک‌شنبه با محوریت پیشگیری و مهار آلودگی‌های زیست‌محیطی و با مشارکت تمامی ارگان‌های دریایی و پشتیبان، در اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تشکیل و آغاز به کار کرد.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست به تشریح برنامه‌های جدید اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در حوزه ایمنی پرداخت و تشکیل کارگروه تخصصی مقابله با سوانح دریایی با هدف ایمن‌سازی و مدیریت شرایط اضطراری در بنادر استان را اقدامی موثر در راستای مقابله با چالش‌های امنیتی و ایمنی دانست.

حمیدرضا محمدحسینی تختی اظهار کرد: با توجه به اهمیت شرایط ویژه در حوزه دریایی و در راستای دستورالعمل‌های استاندار هرمزگان، مجموعه‌ای از اقدامات تامینی و ایمنی با محوریت این اداره‌کل و مشارکت تمامی ارگان‌های مرتبط آغاز شده و نخستین نشست تخصصی آن نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این کارگروه، ایجاد یک ساختار منسجم برای مدیریت بحران در دریاست، افزود: در این فرآیند، هماهنگی‌های لازم با مدیران‌کل دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله محیط‌زیست، شیلات، نمایندگان دریابانی، نیروی دریایی سپاه و مدیریت بحران استانداری صورت گرفته تا از تمامی ظرفیت‌های استانی برای ایمن‌سازی استفاده شود.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به دو محور اصلی فعالیت این کارگروه اشاره کرد و گفت: اقدامات در دو حوزه کلان «عملیات ایمن‌سازی شامل رفع آلودگی و مقابله با حریق دریایی و پشتیبانی و «اطلاع‌رسانی» دسته‌بندی شده است.

محمدحسینی تختی با تأکید بر اهمیت کار کارشناسی در این حوزه‌ها، تصریح کرد: کارگروه یادشده که به طور اختصاصی به سوانح دریایی در شرایط خاص می‌پردازد، در گام نخست فرآیند تحلیل‌های فنی و تخصصی را آغاز کرده و نتایج این ارزیابی‌ها مبنای عملیاتی برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی قرار خواهد گرفت تا خطر سوانح در آب‌های استان به حداقل ممکن کاهش یابد.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با تشریح جزئیات راه‌اندازی این قرارگاه مقابله با سوانح و آلودگی‌های دریایی اظهار کرد: برای نخستین بار در سطح استان، قرارگاه جامع مقابله با سوانح دریایی با تمرکز ویژه بر پایش و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی تشکیل شده و دبیرخانه دائمی این قرارگاه در معاونت دریایی اداره‌کل مستقر است.

اسماعیل مکی‌زاده با اشاره به ساختار اجرایی این قرارگاه افزود: در ذیل قرارگاه استانی، دو کمیته تخصصی شامل «کمیته عملیات» و «کمیته اطلاع‌رسانی» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند؛ کمیته اطلاع‌رسانی وظیفه آگاهی‌بخشی دقیق، شفاف و جامع را بر عهده دارد و کمیته عملیاتی نیز مأموریت هم‌افزایی و به‌کارگیری میدانی ظرفیت تمامی ارگان‌های دریایی در حوزه دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه خاطرنشان کرد: در زمان بروز سوانح دریایی، به‌ویژه در موضوع اضطراری مقابله با آلودگی‌های نفتی از تمامی ظرفیت‌های موجود در سطح استان اعم از بخش‌های دولتی و توان لجستیکی و تخصصی بخش خصوصی استفاده خواهد شد.