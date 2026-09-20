خیز ۳ همتی وزارت صمت برای توسعه صنعتی آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی واسعه ای ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید و جانمایی عملیات اجرایی یک واحد صنعتی گفت: این واحد صنعتی در زمینی به وسعت سه هکتار احداث میشود و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، تلاش میکنیم پروژه طی ۱۸ ماه آینده تکمیل شده و به مرحله بهرهبرداری برسد.
معاون برنامهریزی و توسعه صنعتی وزارت صمت با اشاره به نقش شرکتهای تابعه وزارت صمت در اجرای این طرح تأکید کرد: توسعه اشتغال، بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و کمک به رونق اقتصادی آبدانان، از اهداف اصلی اجرای این طرح است که با تأکید وزیر صمت بر تسریع روند تصویب و اجرا، در دستور کار قرار گرفت.
وی درباره مزیتهای تأمین مواد اولیه این کارخانه افزود: یکی از ویژگیهای مهم این پروژه، تأمین خوراک و مواد اولیه آن از محصولات پتروشیمی استان ایلام است که به تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی کمک شایانی خواهد کرد.
معاون وزیر صمت در پایان با اشاره به چشمانداز بازارهای فروش این واحد تولیدی خاطرنشان کرد: محصولات این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، از ظرفیت بالایی برای صادرات به کشور عراق و سایر کشورهای همسایه در جنوب و جنوب غربی کشور برخوردار خواهد بود.
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