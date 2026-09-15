به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که جنگنده های سعودی در ۱۳ نوبت منطقه ذباب در استان تعز را بمباران کردند.

از سوی دیگر یک منبع نظامی به المسیره گفت: تلفات مزدوران سعودی در درگیری‌های جبهه الجوف طی چهار روز گذشته تقریباً به ۲۷۵ نفر رسیده است که شامل کشته، زخمی و اسیر می‌شود.

این منبع تاکید کرد: ۸۵ دستگاه خودرو و زره‌پوش متعلق به مزدوران سعودی در جریان درگیری‌ها در جبهه الجوف سوخته و از کار افتاده‌اند.

این منبع بیان کرد: ۷ پهپاد مختلف متعلق به دشمن سعودی در جریان درگیری‌ها در جبهه الجوف سرنگون شدند.