به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر یکشنبه در نشست توجیهی مدیران مدارس که با حضور امام جمعه، فرماندار بردسکن و فرماندهان انتظامی و نظامی در سالن مهر خاتم الانبیا شهرداری بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: آماده‌سازی مدارس برای شروع سال تحصیلی تنها به اقدامات عمرانی محدود نمی‌شود و مجموعه آموزش و پرورش در کنار ساماندهی فضاهای آموزشی، برای فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی کرده است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، شهرستان بردسکن در قالب طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تربیتی، ابتدا ۱۶ پروژه را در دستور کار داشت که با حمایت فرماندار شهرستان، سه طرح دیگر نیز به این مجموعه اضافه شد.

وی بیان کرد: آموزشگاه مرحوم پنبه‌پز در روستای اسلام‌آباد، آموزشگاه زنده‌یاد لیلا رخساری در خیابان مقداد و یک آموزشگاه در شهرآباد از جمله پروژه‌هایی هستند که برای بهره‌برداری همزمان با شروع سال تحصیلی آماده شده‌اند.

حاجی‌زاده ادامه داد: در کنار این طرح‌ها، پروژه‌هایی از جمله دبیرستان ۱۲ کلاسه شهید مفتوحی، دبیرستان شفیع‌آباد و احداث و تکمیل نمازخانه در چند مدرسه نیز در حال اجرا یا تکمیل است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به تکمیل چند فضای نمازخانه‌ای در مدارس شهرستان گفت: نمازخانه آموزشگاه زنده‌یاد رحمتی، نمازخانه آموزشگاه شاهد شهید عاشوری و نمازخانه آموزشگاه حضرت معصومه شهرآباد از جمله فضاهایی هستند که تکمیل شده‌اند.

وی همچنین از تعیین تکلیف سالن ورزشی ۱۳ آبان خبر داد و افزود: این پروژه که حدود ۱۳ سال بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری‌های صورت‌گرفته دوباره فعال شده و روند تکمیل آن دنبال می‌شود.

حاجی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی مدارس شهرستان گفت: طی سال گذشته ۱۰ سرویس بهداشتی در مدارس احداث یا بهسازی، ۱۴ هزار مترمربع از محوطه مدارس آسفالت، چهار هزار مترمربع بتن‌ریزی و بیش از ۱۷ هزار مترمربع ایزوگام انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن اضافه کرد: در قالب طرح شهید عجمیان نیز بیش از ۲۰۰ کلاس درس رنگ‌آمیزی و بهسازی شد و مدیران مدارس نیز در زمینه تجهیز و هوشمندسازی کلاس‌های درس اقدامات مختلفی انجام داده‌اند.

وی به دستاوردهای دانش‌آموزان شهرستان در عرصه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی اشاره کرد و گفت: در مسابقات فرهنگی و هنری، دانش‌آموزان بردسکن در ۸۰ رشته موفق به کسب عنوان و انتخاب شدند و ۱۶۷ دانش‌آموز به عنوان منتخب معرفی شدند که تعدادی از آنان به مراحل کشوری راه پیدا کرده‌اند.

حاجی‌زاده افزود: در دوره ابتدایی نیز ۸۷ طرح به عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شد و در طرح نوجوان خوارزمی ۶۶ دانش‌آموز به عنوان برگزیده معرفی شدند که ۶ نفر از آنها به مرحله استانی و ادامه رقابت‌ها راه یافته‌اند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به فعالیت مدیران مدارس در چارچوب پروژه مهر اظهار کرد: مدیران و عوامل اجرایی مدارس از زمان آغاز پروژه مهر، روند آماده‌سازی فضاهای آموزشی، بررسی مشکلات و تأمین نیازهای مدارس را دنبال کرده‌اند تا مدارس برای حضور دانش‌آموزان آماده باشند.

وی خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جدید در ۱۸۱ مدرسه شهرستان و به شکل کاملاً حضوری آغاز می‌شود و هدف مجموعه آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان سال تحصیلی را در محیطی آماده و مناسب آغاز کنند.

حاجی‌زاده از تلاش معاونان، کارشناسان آموزش و پرورش، عوامل اجرایی پروژه مهر، مدیران مدارس و اصحاب رسانه شهرستان در آماده‌سازی مدارس و انعکاس فعالیت‌های آموزش و پرورش قدردانی کرد.