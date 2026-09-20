به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد آنجفی در خصوص توسعه مهارتهای تشکیلی در میان دانشآموزان اظهار کرد: برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی «یاوران ولایت» در استان مرکزی با هدف ایجاد بستری نوین برای کنشگری هدفمند دانشآموزان در محیطهای آموزشی صورت گرفته است.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان مرکزی گفت: در راستای توانمندسازی هدفمند نسل جوان و تقویت ساختارهای کنشگری در مدارس، با برگزاری دورههای تخصصی «یاوران ولایت»، ۷۵۰ دانشآموز دختر و پسر این استان برای ایفای نقش در عرصههای بسیجی و فرهنگی آماده شدند.
وی با اشاره به اینکه هر دوره آموزشی طی چهار روز برگزار شده، تأکید کرد: این برنامهها با تمرکز ویژه بر مباحث بصیرتی، معرفتی و ایدهپردازی طراحی شدهاند تا علاوه بر تقویت ساختارهای بسیجی در مدارس، فرهنگ ایثار و شهادت نیز در میان نسل جوان نهادینه شود.
سرهنگ آنجفی بیان کرد: هدف نهایی از این مسیر، ترویج فرهنگ کنشگری در قالب کنگره شهدای استان مرکزی است که در آن دانشآموزان نقشآفرینی مستقیم و مؤثر خواهند داشت.
وی با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری راهبردی بر روی سرمایههای انسانی آینده، گفت: ما با تحقق این برنامههای توانمندسازی، در مسیر هدف بزرگِ پرورش ۸ میلیون جوان مؤمن و انقلابی گام برمیداریم تا زیربنای ساخت یک ایران قوی و مقتدر باشیم.
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