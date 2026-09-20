به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با اصحاب رسانه اظهار کرد: برنامه استقرار «مدرسه تراز» در تمامی مدارس استان مرکزی تدوین و اجرای آن در سطح مدارس دنبال میشود.
وی افزود: استان مرکزی در سال تحصیلی گذشته با ثبت نرخ ۹۶ درصدی پوشش پیشدبستانی، رتبه دوم کشور را کسب کرد و همزمان با اجرای برنامههای هدفمند، مسئله بازماندگی از تحصیل نیز بهطور کامل در استان حل شد.
پیرحسینلو تصریح کرد: شناسایی مسائل و تبدیل آنها به برنامههای عملیاتی، رویکرد اصلی آموزش و پرورش استان مرکزی است و در همین راستا کارگروه احصای مسائل نظام تعلیم و تربیت تشکیل و برای مسائل اساسی، راهکارهای اجرایی طراحی شده است.
وی ادامه داد: استان مرکزی با تدوین فرمول اجرایی و برنامه پیشگیری از بازماندگی از تحصیل، این مسئله را بهطور کامل مدیریت کرده و این الگو قابلیت استمرار و استفاده در سالهای آینده را دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اهمیت ارتقای نرخ گذر دانشآموزان بین دورههای تحصیلی تاکید کرد: کارگروه ویژه ارتقای نرخ گذر تشکیل شده و با استفاده از ظرفیت فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و مجموعه مدیریت استان، برنامههای شهرستانی برای افزایش ماندگاری دانشآموزان در چرخه تحصیل اجرا شده است.
وی افزود: بازتخصیص فضاهای آموزشی نیز از دیگر اقدامات انجامشده است که بهویژه در شهرستان ساوه و نواحی یک و دو این شهرستان، زمینه استفاده بهینه از فضاهای بلااستفاده و بهبود دسترسی دانشآموزان به سرانه آموزشی را فراهم کرده است.
پیرحسینلو بیان کرد: استان مرکزی بهعنوان نخستین استان کشور، مدرسه تلویزیونی استانی را با همکاری صداوسیمای شبکه آفتاب راهاندازی کرد که در قالب آن بیش از ۴۰۰ ساعت محتوای آموزشی توسط معلمان استان برای دانشآموزان دوره متوسطه دوم تولید شد.
وی گفت: اجرای این برنامهها در کنار سایر اقدامات آموزشی موجب شد استان در پایه یازدهم با پنج رتبه ارتقا به جایگاه هفتم و در پایه دوازدهم به رتبه هشتم کشور در میانگین نمرات امتحانات نهایی برسد و انتظار میرود امسال نیز میانگین نمرات نهایی استان بهبود یابد.
پیرحسینلو تصریح کرد: در طرح «حامی» نیز بیش از ۲۴۰ برنامه تلویزیونی برای دانشآموزان شش پایه ابتدایی در دروس فارسی، ریاضی و علوم تولید و روزانه سه ساعت از شبکه آفتاب، با هدف حمایت آموزشی از دانشآموزان نیازمند تلاش بیشتر و تثبیت یادگیری دانشآموزان پخش شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به برنامههای حوزه مراقبت اجتماعی دانشآموزان ادامه داد: با برنامهریزی انجامشده و حمایت شورای آموزش و پرورش و مدیریت ارشد استان، هدفگذاری شده است تا در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دانشآموز دارای وضعیت قرمز در طرح «نماد» در استان مرکزی وجود نداشته باشد.
وی گفت: دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش در کارگروههای تخصصی استان مرکزی بررسی و متناسب با شرایط بومی، به برنامه عملیاتی و زمانبندی اجرایی تبدیل و پس از تصویب، روند اجرای آنها ارزیابی میشود.
دریافت شهریه هنگام ثبتنام مدارس دولتی و هیئتامنایی ممنوع است
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: دریافت شهریه از دانشآموزان مدارس دولتی و هیئتامنایی در زمان ثبتنام به هر نحوی ممنوع است و مبالغ مربوط به کتاب و بیمه که پرداخت آنها برای تهیه خدمات مربوطه ضروری است، از این موضوع مستثنی هستند.
وی افزود: در مدارس هیئتامنایی، مبلغ فوقبرنامه باید بر اساس نیازهای مدرسه و برنامههای ارائهشده، ابتدا در شورای مدرسه پیشنهاد و سپس در شورای آموزش و پرورش منطقه به ریاست فرماندار تصویب شود و دریافت آن در طول سال تحصیلی انجام میگیرد.
پیرحسینلو با تأکید بر اینکه مبالغ مصوب فوقبرنامه برای دانشآموزان تحت پوشش دستگاههای حمایتی باید با تخفیف دریافت شود تصریح کرد: دریافت این مبالغ خارج از چارچوب مصوبات شوراها مجاز نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: در مدارس دولتی نیز مبلغی تحت عنوان «مدرسهیاری» برای اجرای برنامههای مدرسه، پس از ارائه برنامه و تصویب در شورای مدرسه تعیین میشود و نمایندگان انجمن اولیا و مربیان نیز در این شورا حضور دارند.
وی تاکید کرد: پرداخت مبلغ مدرسهیاری برای خانوادههایی که تحت پوشش دستگاههای حمایتی نیستند، کاملاً داوطلبانه است و دریافت اجباری آن از دانشآموزان و اولیای آنان مجاز نیست.
توسعه متوازن آموزش و پرورش مرکزی نیازمند بازنگری است
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به چالشهای فرایند هدایت تحصیلی و ثبتنام دانشآموزان گفت: در فرایند ثبتنام، تمهیداتی اتخاذ شد تا دانشآموزان منتظر نتایج سمپاد بلاتکلیف نمانند و پس از اعلام نتایج، از ظرفیتهای خالی برای تکمیل ثبتنام استفاده شود.
وی افزود: با تأخیر در اعلام نتایج سمپاد، از روز هفدهم ثبتنام جاماندگان با اولویت ترازهای پایینتر انجام شد و در ناحیه یک اراک نیز حدود ۱۶۰ دانشآموز بلاتکلیف تعیین تکلیف شدند.
پیرحسینلو تصریح کرد: هدف آموزش و پرورش استان، رتبهسازی به هر قیمت نیست، بلکه ارتقای متوازن شاخصهای تعلیم و تربیت و حفظ جایگاه شایسته استان مرکزی در شاخصهایی همچون بازماندگی از تحصیل، معدل و نرخ گذر است.
وی ادامه داد: عملکرد استان مرکزی در توسعه متوازن و هدایت تحصیلی به هنرستانها در سال تحصیلی گذشته ۵۲ درصد بود که در مقایسه با تعهد ۵۴ درصدی استان به وزارت آموزش و پرورش، ۲ درصد کمتر ثبت شد.
پیرحسینلو تاکید کرد: در سال جاری، تکلیف توسعه متوازن با توجه به ظرفیتهای استان، شرایط دانشآموزان و نیازهای آموزشی و مهارتی پیگیری میشود.
وی افزود: با وجود افزایش قابل توجه تکلیف تعیینشده، تلاش کردیم بخشی از دانشآموزان علاقهمند به ادامه تحصیل در رشتههای نظری، امکان ثبتنام در این شاخه را داشته باشند و صرفاً برای تحقق یک عدد آماری، انتخاب تحصیلی آنان محدود نشود.
پیرحسینلو بیان کرد: برآورد فعلی نشان میدهد استان در شاخص توسعه متوازن در جایگاه ۲۰ تا ۲۵ کشور قرار گیرد و این تصمیم با وجود مسئولیت قانونی و ضرورت پاسخگویی به وزارت آموزش و پرورش، با هدف تأمین منافع و رفاه دانشآموزان استان اتخاذ شده است.
۱۵۰۰ متقاضی انتقال فرهنگیان در مرکزی تعیین تکلیف شدند
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: بیش از ۱۵۰۰ نفر از فرهنگیان متقاضی انتقال بین شهرهای استان یا خارج از استان بودند که فرایند جابهجایی آنان بر اساس ضوابط و امتیازات انجام شد.
وی افزود: با اجرای برنامه بومیگزینی و بومیسازی نیروی انسانی، پیشبینی میشود در سالهای ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ بحران نیروی انسانی در شهرستانهای استان وجود نداشته باشد و تعادل نیروی انسانی در مناطق مختلف استان برقرار شود.
پیرحسینلو با اشاره به ساماندهی تخصصی نیروی انسانی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد ساماندهی نیروها بهصورت تخصصی انجام شده است؛ بهگونهای که تلاش شده معلمان هر رشته در همان رشته تخصصی بهکارگیری شوند.
وی ادامه داد: استقرار صد درصدی مدرسه تراز سند تحول بنیادین نیز از دیگر برنامههای آموزش و پرورش استان است و برای تحقق آن، کارگروه ویژهای تشکیل و پس از ساعتها بررسی، برنامه عملیاتی استقرار مدرسه تراز در سطح استان تدوین شده است.
پیرحسینلو تأکید کرد: مدیران مدارس نیز برنامه عملیاتی استقرار مدرسه تراز را تدوین کردهاند و این برنامه از ابتدای مهرماه در مدارس استان وارد مرحله اجرا خواهد شد.
آموزش غیرحضوری مدارس مرکزی تنها در شرایط بحرانی و بهصورت نقطهای اجرا میشود
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: سیاست آموزش و پرورش، تداوم آموزش حضوری است و در صورت بروز شرایط اضطراری از جمله آلودگی هوا یا وقوع جنگ، تصمیم برای تعطیلی یا مجازی شدن مدارس بهصورت نقطهای و متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ خواهد شد.
پیرحسینلو افزود: برنامه آموزش و پرورش در کشور بر مبنای آموزش حضوری است و قرار نیست در صورت بروز بحران، مدارس سراسر کشور بهصورت غیرحضوری فعالیت کنند، بلکه در مناطق دارای شرایط خاص، امکان تغییر شیوه آموزش از حضوری به مجازی وجود دارد.
وی تصریح کرد: تجربه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خمین نشان داد که میتوان تصمیمات آموزشی را متناسب با شرایط جغرافیایی و آبوهوایی هر منطقه اتخاذ کرد؛ بهگونهای که حتی در یک شهرستان، ممکن است تنها مدارس یک روستا یا بخش به دلیل شرایط بحرانی غیرحضوری شوند و سایر مدارس به فعالیت حضوری ادامه دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به تقویت زیرساختهای شبکه «شاد» بیان کرد: امسال سرمایهگذاری قابلتوجهی برای ارتقای سرورها و زیرساختهای شاد انجام شده و ظرفیت فنی این شبکه نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است.
پیرحسینلو ادامه داد: «کلاس مجازی شاد» با «پیامرسان شاد» متفاوت است و امکان برگزاری کلاسهای مجازی با ظرفیت یک تا ۲ هزار نفر را فراهم میکند، هرچند ظرفیت معمول کلاسها حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر خواهد بود. این خدمت بهصورت رایگان در اختیار معلمان قرار میگیرد و با تقویت زیرساختها، نیازی به استفاده از سامانههای جانبی برای برگزاری کلاسهای مجازی وجود ندارد.
دو مدرسه جدید خمین تا پایان بهمنماه تحویل آموزش و پرورش میشود
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با وجود از دست رفتن سه مدرسه بزرگ در این شهرستان، با بازتخصیص فضاهای آموزشی، هیچ مدرسهای در خمین دوشیفته نشده و برنامهریزی لازم برای استمرار فعالیت مدارس انجام شده است.
وی افزود: ساخت مدارس جدید در خمین نیز در حال انجام است و دو مدرسه تا اواخر بهمنماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و یک مدرسه دیگر نیز برای مهرماه ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسد.
پیرحسینلو تصریح کرد: در صورت بروز مجدد شرایط اضطراری یا حمله دشمن در خمین، تصمیمات آموزشی نیز متناسب با شرایط و بهصورت نقطهای اتخاذ خواهد شد تا ضمن حفظ سلامت و امنیت دانشآموزان، روند آموزش در مناطق فاقد بحران ادامه یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، جشن شکوفهها ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی، ساعت ۸ صبح ۳۰ شهریورماه در دبستان حاج کاظمی شهرک پردیس یک و جشن جوانهها ویژه دانشآموزان پایه هفتم، ساعت ۱۰ در دبیرستان مادر شهرک علیبنابیطالب برگزار خواهد شد.
همچنین، آیین استانی بازگشایی مدارس نیز ساعت ۹ صبح یکم مهرماه در مدرسه شهیدان دهقان، شاهد نیایش سابق، واقع در انتهای خیابان جهرم، خیابان ذوالفنون برگزار میشود.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، روز نخست مهرماه با اجرای برنامههای فرهنگی، پرورشی، تربیتی، ورزشی و سلامت در مدارس همراه خواهد بود. شعار ملی بازگشایی مدارس «در میدان حاضر» و شعار استانی «مهر، ایثار» است و جشن غنچهها نیز ۱۲ مهرماه برگزار میشود.
نظر شما