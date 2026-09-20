بازسازی عملیات کربلای ۵ توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اردشیر رحیمی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: تجلیل و تکریم خانوادههای معظم شهدا، پیشکسوتان، جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، برگزاری مراسم در گلزار شهدا و اجرای برنامههای فرهنگی و بصیرتی از جمله برنامههای این هفته است.
وی افزود: نشستهای بصیرتی و روشنگری برای سربازان، کارکنان و گردانهای امام حسین(ع)، حضور در مراسمها و تجمعات مختلف و اجرای برنامههای جمعی با حضور کارکنان و بسیجیان نیز در دستور کار قرار دارد.
فرمانده تیپ مردمپایه ۴۸ فتح از بازسازی عملیات کربلای ۵ به عنوان یکی از برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: عوامل اجرایی در حال آمادهسازی این برنامه هستند و تلاش میشود این عملیات و حماسه رزمندگان برای نسل امروز بازخوانی و تبیین شود.
وی همچنین از حضور کارکنان و بسیجیان این تیپ در نمازهای جمعه استان و شهرستانهای تابعه خبر داد و گفت: برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستانهای مختلف و با مشارکت گردانهای امام حسین(ع) اجرا خواهد شد.
سردار رحیمی دفاع مقدس را گنجینهای از فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت دانست و ادامه داد: دفاع مقدس تنها یک برهه تاریخی نیست، بلکه سرمایهای ارزشمند برای نسلهای آینده است و باید درسها و عبرتهای آن به نسل جدید منتقل شود.
وی با اشاره به نقش تیپ ۴۸ فتح در عرصههای مختلف بیان کرد: رزمندگان این تیپ از دوران دفاع مقدس تاکنون در عرصههای مختلف از جمله مقابله با گروهکهای ضدانقلاب، حضور در مناطق مرزی، امدادرسانی در حوادث، مقابله با کرونا، محرومیتزدایی، کمکهای مؤمنانه و فعالیتهای فرهنگی و علمی حضور داشتهاند.
فرمانده تیپ مردمپایه ۴۸ فتح با اشاره به سابقه حضور رزمندگان تیپ ۴۸ فتح در عملیاتهای دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان این یگان در عملیاتهایی از جمله والفجر ۸ و همچنین مقابله با گروهکهای ضدانقلاب در مناطق شمالغرب و جنوبشرق کشور حضور مؤثر داشتهاند و در این مسیر شهدای گرانقدری نیز تقدیم شده است.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی این یگان برای انجام مأموریتهای محوله گفت: رزمندگان تیپ ۴۸ فتح با توکل بر خداوند، توسل به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، آمادهاند در هر نقطهای که مأموریتی بر عهده آنان گذاشته شود، حضور پیدا کنند.
سردار رحیمی همچنین از زحمات و تلاش های سرهنگ جواد دهراب پور مسئول روابط عمومی تیپ ۴۸ فتح استان قدردانی کرد.
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