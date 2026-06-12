تداوم تجاوز نیروهای صهیونیست در غزه و کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، حملات نیروهای رژیم صهیونیستی شامل هدف قرار دادن یک منزل در اردوگاه المغازی، تیراندازی شدید به سمت منازل غیرنظامیان در محله التفاح، حمله به مدرسه محل اسکان آوارگان در جبالیا و یورش نیروهای صهیونیست به جنین و نابلس بوده است.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز (جمعه) چندین حمله را در مناطق مختلف نوار غزه انجام دادند.

یک منزل مسکونی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت. همچنین منابع محلی از بمباران تازه این اردوگاه خبر دادند.

در شرق شهر غزه نیز پهپادهای رژیم صهیونیستی به‌صورت گسترده به سمت مناطق شرقی محله التفاح تیراندازی کردند و هم‌زمان، تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به‌طور مستقیم خانه‌های شهروندان را هدف قرار دادند.

همچنین گزارش شده است که ارتش رژیم صهیونیستی مدرسه‌ای را که آوارگان در اردوگاه جبالیا در آن پناه گرفته بودند، هدف قرار داده است. در شمال غرب نوار غزه و در منطقه بیت‌لاهیا نیز آتش سنگین از سوی ادوات نظامی اسرائیل به سمت مناطق مسکونی شلیک شده است.

در جنوب نوار غزه، منابع فلسطینی از اجرای یک عملیات انفجاری گسترده توسط ارتش رژیم صهیونیستی در شرق شهر خان‌یونس خبر داده‌اند.

در کرانه باختری رود اردن نیز نظامیان اسرائیلی به محوطه دانشگاه عربی آمریکایی در جنین یورش برده و هم‌زمان، گزارش‌هایی از یورش نیروهای ویژه رژیم اسرائیل به مرکز شهر نابلس منتشر شده است.

حملات مستمر رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری باعث نگرانی درباره افزایش شمار تلفات غیرنظامیان و تشدید بحران انسانی در این مناطق شده است.

