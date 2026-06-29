تخریب منازل مسکونی در جنوب نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، نظامیان صهیونیستی به تخریب ساختمان های مسکونی در نزدیک مجتمع اسلامی در منطقه «بنی سهیل» واقع در شرق شهر خان‌یونس، جنوب نوار غزه اقدام کردند.

منابع فلسطینی همچنین از یورش نیروهای صهیونیستی به اردوگاه‌های «الجلزون» در شمال رام‌الله و«الدهیشه» در جنوب بیت‌ لحم خبر دادند.

منابع یاد شده همچنین اعلام کردند که غرب «بیت‌لیا» در شمال نوار غزه درمعرض آتش توپخانه ارتش اسرائیل قرار گرفته است.

همچنین بر اثر تیراندازی شب گذشته نظامیان صهیونیست به سمت ساکنان بیت لاهیا در شمال غزه، یک دختربچه ۳ ساله فلسطینی مجروح شد.

مناطق فلسطینی از جمله نوار غزه و کرانه باختری همه روزه صحنه اقدامات تجاوزکارانه و حملات و یورش نظامیان اسرائیلی و بازداشت فلسطینی ها و آزار و اذیت آنان توسط نیروهای صهیونیست است.