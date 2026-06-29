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۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۵

تخریب منازل مسکونی در جنوب نوار غزه

تخریب منازل مسکونی در جنوب نوار غزه

منابع فلسطینی از تخریب ساختمان‌های مسکونی در بخشی از خان یونس در جنوب نوار غزه توسط نیروهای صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، نظامیان صهیونیستی به تخریب ساختمان های مسکونی در نزدیک مجتمع اسلامی در منطقه «بنی سهیل» واقع در شرق شهر خان‌یونس، جنوب نوار غزه اقدام کردند.

منابع فلسطینی همچنین از یورش نیروهای صهیونیستی به اردوگاه‌های «الجلزون» در شمال رام‌الله و«الدهیشه» در جنوب بیت‌ لحم خبر دادند.

منابع یاد شده همچنین اعلام کردند که غرب «بیت‌لیا» در شمال نوار غزه درمعرض آتش توپخانه ارتش اسرائیل قرار گرفته است.

همچنین بر اثر تیراندازی شب گذشته نظامیان صهیونیست به سمت ساکنان بیت لاهیا در شمال غزه، یک دختربچه ۳ ساله فلسطینی مجروح شد.

مناطق فلسطینی از جمله نوار غزه و کرانه باختری همه روزه صحنه اقدامات تجاوزکارانه و حملات و یورش نظامیان اسرائیلی و بازداشت فلسطینی ها و آزار و اذیت آنان توسط نیروهای صهیونیست است.

کد مطلب 6873789

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