۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

بازار برنج یاسوج زیر ذره‌بین؛ گران‌فروش تنبیه شد

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از گران‌فروشان برنج در بازار برنج یاسوج به دلیل عرضه خارج از نرخ مصوب جریمه و صنف مورد نظر مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: گشت مشترک بازرسان جهاد کشاورزی با حضور بازرسان شعب تعزیرات حکومتی برای بررسی بازار و جلوگیری از هر گونه احتکار و گران فروشی، رصد و پایش بازار برنج در سطح شهر یاسوج انجام شد.

وی اظهار کرد: در این بازرسی‌ها یک واحد صنفی که اقدام به عرضه برنج با قیمت هر کیسه یک میلیون و دویست هزار تومان خارج از نرخ مصوب می‌کرد شناسایی و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این واحد صنفی به دلیل عرضه برنج خارج از نرخ مصوب جریمه و مهر و موم شد.

وی به واحدهای صنفی هشدار داد چنانچه اقدام به عرضه کالا خارج از نرخ مصوب کنند علاوه بر مهر و موم و نصب پارچه به عنوان متخلف صنفی، جریمه ده برابری می‌شود.

