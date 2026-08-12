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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

احتکار ۸ تن برنج دولتی در یاسوج؛ متخلف ۳.۳ میلیارد ریال جریمه شد

احتکار ۸ تن برنج دولتی در یاسوج؛ متخلف ۳.۳ میلیارد ریال جریمه شد

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک واحد صنفی در یاسوج به دلیل احتکار هشت تن برنج دولتی، به پرداخت سه میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی و عرضه کالا محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از محکومیت یک واحد صنفی متخلف در یاسوج به دلیل احتکار برنج تنظیم بازار خبر داد.

وی اظهار کرد: پرونده احتکار هشت هزار کیلوگرم برنج تنظیم بازار به ارزش ۴۷۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی محرز شد.

وی تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علاوه بر الزام واحد متخلف به عرضه و فروش کالا در شبکه رسمی، وی را به پرداخت سه میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان اداره جهاد کشاورزی پس از بررسی انبار و کشف کالا، گزارش تخلف را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات مربوط به کالاهای اساسی و تنظیم بازار با هدف جلوگیری از احتکار، اخلال در شبکه توزیع و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6914960

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