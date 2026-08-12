احتکار ۸ تن برنج دولتی در یاسوج؛ متخلف ۳.۳ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از محکومیت یک واحد صنفی متخلف در یاسوج به دلیل احتکار برنج تنظیم بازار خبر داد.

وی اظهار کرد: پرونده احتکار هشت هزار کیلوگرم برنج تنظیم بازار به ارزش ۴۷۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی محرز شد.

وی تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علاوه بر الزام واحد متخلف به عرضه و فروش کالا در شبکه رسمی، وی را به پرداخت سه میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان اداره جهاد کشاورزی پس از بررسی انبار و کشف کالا، گزارش تخلف را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات مربوط به کالاهای اساسی و تنظیم بازار با هدف جلوگیری از احتکار، اخلال در شبکه توزیع و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.