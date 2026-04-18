۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

صمیمیان: نظارت بر قیمت‌ها کافی نیست؛ تشدید بازدیدهای میدانی از بازار

سمنان- فرماندار سمنان با انتقاد از افزایش قیمت برخی محصولات مصرفی مردم به‌ویژه تخم‌مرغ و مرغ، خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی و تعزیرات برای تثبیت قیمت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر شنبه در ستاد تنظیم بازار سمنان در فرمانداری با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ذخایر کالاهای اساسی برای ماه‌های آینده تأمین شده و از نظر موجودی، کمبودی در شهرستان وجود ندارد، اما نحوه عرضه و مدیریت قیمت‌ها نیازمند نظارت جدی‌تر است.

وی با انتقاد از نوسانات قیمت برخی اقلام اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در روزهای اخیر قابل قبول نیست و لازم است دستگاه‌های متولی با بررسی دقیق، دلایل این افزایش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احصا و گزارش کنند.

فرماندار سمنان با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی گفت: لازم است دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط با هماهنگی کامل، نظارت میدانی بر بازار را تشدید کرده و با هرگونه تخلف در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه برخورد کنند.

صمیمیان خواستار ارائه گزارش کارشناسی دقیق در خصوص وضعیت بازار شد و افزود: ضروری است تحلیل مستند از روند قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن، به‌ویژه در حوزه مرغ و تخم‌مرغ، در اسرع وقت تهیه و در جلسات استانی مطرح شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت سایر کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، دارو و سایر اقلام مصرفی تأکید کرد و گفت: نظارت بر این حوزه‌ها باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود تا از بروز افزایش‌های غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در بازار افزود: مدیریت عرضه و تقاضا و اتخاذ تصمیمات مناسب می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده و از بروز نوسانات ناگهانی جلوگیری کند.

صمیمیان در ادامه بر ضرورت انجام بازدیدهای میدانی از بازار تأکید کرد و گفت: با حضور دستگاه‌های مرتبط، بازدیدهای مشترک در سطح بازار انجام شود تا وضعیت واقعی قیمت‌ها و نحوه عرضه کالاها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

