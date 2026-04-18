به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر شنبه در ستاد تنظیم بازار سمنان در فرمانداری با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ذخایر کالاهای اساسی برای ماه‌های آینده تأمین شده و از نظر موجودی، کمبودی در شهرستان وجود ندارد، اما نحوه عرضه و مدیریت قیمت‌ها نیازمند نظارت جدی‌تر است.

وی با انتقاد از نوسانات قیمت برخی اقلام اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در روزهای اخیر قابل قبول نیست و لازم است دستگاه‌های متولی با بررسی دقیق، دلایل این افزایش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احصا و گزارش کنند.

فرماندار سمنان با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی گفت: لازم است دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط با هماهنگی کامل، نظارت میدانی بر بازار را تشدید کرده و با هرگونه تخلف در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه برخورد کنند.

صمیمیان خواستار ارائه گزارش کارشناسی دقیق در خصوص وضعیت بازار شد و افزود: ضروری است تحلیل مستند از روند قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن، به‌ویژه در حوزه مرغ و تخم‌مرغ، در اسرع وقت تهیه و در جلسات استانی مطرح شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت سایر کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، دارو و سایر اقلام مصرفی تأکید کرد و گفت: نظارت بر این حوزه‌ها باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود تا از بروز افزایش‌های غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در بازار افزود: مدیریت عرضه و تقاضا و اتخاذ تصمیمات مناسب می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده و از بروز نوسانات ناگهانی جلوگیری کند.

صمیمیان در ادامه بر ضرورت انجام بازدیدهای میدانی از بازار تأکید کرد و گفت: با حضور دستگاه‌های مرتبط، بازدیدهای مشترک در سطح بازار انجام شود تا وضعیت واقعی قیمت‌ها و نحوه عرضه کالاها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.