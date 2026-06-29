به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان که در فرمانداری برگزار شد، به ضرورت تأمین نیازهای بازار در ایام برگزاری مراسم بدرقه «شهید ایران» تاکید کرد و افزود: تأمین و توزیع میوه و کالاهای اساسی باید بی وقفه در سطح شهرستان انجام شود.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی مناسب در میادین میوه و تره‌بار می بایست نیاز شهروندان و زائران به بهترین شکل تأمین شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر لزوم استمرار نظارت بر بازار پوشاک توصیه کرد: بازرسی‌های مستمر با هدف حفظ آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش رضایتمندی مردم باید با جدیت دنبال شود.

صمیمیان همچنین با اشاره به فعالیت دستفروشان عرضه‌کننده پوشاک، خواستار افزایش نظارت شهرداری‌ها بر این بخش شد و یادآور شد: ساماندهی این حوزه نقش مؤثری در ارتقای نظم شهری و کاهش نارضایتی شهروندان خواهد داشت.

وی رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی را از الزامات فعالیت واحدهای صنفی دانست و اضافه کرد: رستوران‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و سایر مراکز عرضه مواد غذایی باید با دقت کامل مقررات بهداشتی را رعایت کنند.

وی با اشاره به استقرار مواکب پذیرایی در مسیرهای رفت‌وبرگشت شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران در ایام برگزاری مراسم پیش‌بینی شده است.