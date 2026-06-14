کاهش ۱۵۰۰ مگاوات بار غیرمجاز شبکه برق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، در حاشیه آیین تجلیل از برق‌بانان صنعت برق کشور با اشاره به نقش نیروهای عملیاتی شبکه برق اظهار کرد: امروز به صورت همزمان با ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در سراسر کشور ارتباط برقرار شد و از حدود ۲۰ هزار نفر از نیروهای برق‌بان تجلیل به عمل آمد. این نیروها وظیفه ارائه خدمات به بیش از ۴۲ میلیون مشترک برق کشور را بر عهده دارند و بخش مهمی از قرائت کنتورها، رفع خرابی‌ها، صدور صورتحساب‌ها و خدمات پس از فروش صنعت برق توسط آنها انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور در آستانه تابستان افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در وزارت نیرو و همکاری مردم، تاکنون پایداری مناسبی در شبکه برق برقرار بوده و شرایط تأمین برق نسبت به سال گذشته مطلوب ارزیابی می‌شود.

کاهش معادل ظرفیت دو نیروگاه بزرگ از مصرف‌های غیرمجاز

مدیرعامل توانیر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صنعت برق را کاهش تلفات شبکه عنوان کرد و گفت: تا روز گذشته حدود ۱۵۰۰ مگاوات از بار ناشی از مصرف‌های غیرقانونی و غیرمجاز از شبکه حذف شده است. این میزان معادل ظرفیت تولید دو نیروگاه بزرگ کشور است که با تلاش نیروهای عملیاتی و برق‌بانان محقق شده است.

اله‌داد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان نیز حدود ۱۵۰۰ مگاوات دیگر از تلفات غیر فنی شبکه کاهش یابد.

آغاز محدودیت مشترکان پرمصرف با کنتورهای هوشمند

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی در صنعت برق اظهار کرد: تاکنون ۷ میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده و این اقدام امکان شناسایی مشترکان پرمصرف و بدمصرف را فراهم کرده است.

مدیرعامل توانیر افزود: از روز گذشته محدودسازی و قطع برق مشترکانی که بیش از ۲.۵ برابر الگوی تعیین‌شده مصرف برق دارند آغاز شده است. این محدودیت‌ها به صورت هوشمند اعمال می‌شود و پس از گذشت مدت مشخص، برق مشترک مجدداً وصل خواهد شد.

ادارات موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شدند

اله‌داد با اشاره به الزامات تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی گفت: ادارات موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات کاری حداقل ۳۰ درصد نسبت به دوره مبنا کاهش دهند و پس از پایان ساعت اداری نیز باید ۹۰ درصد بار مصرفی خود را کاهش دهند.

وی تأکید کرد: در صورت رعایت نشدن این الزامات، برق دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف قطع خواهد شد.

اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» برای مقابله با بدمصرفی

مدیرعامل توانیر از اجرای برنامه «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این طرح، مصارف غیرمجاز و الگوهای بدمصرفی به‌ویژه در صنوف و واحدهای تجاری مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی افزود: روشنایی‌های غیرضروری، استفاده‌های غیرمجاز از برق و مصارف غیرمولد از جمله محورهای اصلی این طرح است تا انرژی بیشتری در اختیار بخش‌های مولد اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی قرار گیرد.

پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد تومان پاداش برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز

اله‌داد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان و افرادی که در شناسایی ماینرهای غیرمجاز همکاری کرده‌اند پرداخت شده است.

وی افزود: سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای دریافت گزارش‌های مردمی در این حوزه فعال است و اطلاعات گزارش‌دهندگان به صورت محرمانه نگهداری می‌شود.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش مردم در عبور از اوج بار تابستان خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان در مدیریت مصرف برق نقشی تعیین‌کننده در حفظ پایداری شبکه دارد و امیدواریم با استمرار این همکاری، شرایط تأمین برق در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بهبود یابد.

وی همچنین از مردم خواست موارد بدمصرفی، مصرف غیرمجاز برق و تخلفات احتمالی دستگاه‌های اجرایی را از طریق سامانه ۱۲۱ و دیگر مسیرهای ارتباطی صنعت برق گزارش کنند.