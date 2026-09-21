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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

پیام تسلیت رئیس جهاددانشگاهی در پی ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی

پیام تسلیت رئیس جهاددانشگاهی در پی ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی

رئیس جهاددانشگاهی در پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر و استوانه فقاهت، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر و استوانه فقاهت، را به حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد شبیری زنجانی، اخوان گرامی و خاندان مکرم ایشان تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد شبیری زنجانی

ارتحال والد معظم مرجع عالیقدر و استوانه فقاهت، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

بدون تردید ارتحال این عالم بزرگوار، ضایعه‌ای برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی کشور است و میراث علمی و اخلاقی برجای‌مانده از ایشان، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب، این ضایعه را به جنابعالی،اخوان گرامی و خاندان مکرم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، رحمت و رضوان الهی، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای جنابعالی، خاندان مکرم و عموم سوگواران و بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

علی منتظری

رئیس جهاددانشگاهی

کد مطلب 6953615
زهرا سیفی

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