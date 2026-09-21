حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی استان تا روز سهشنبه سواحل و فراساحل شمالی نسبتا متلاطم پیشبینی میشود. همچنین تا روز پنجشنبه (بویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، بصورت محلی و پراکنده در برخی نقاط استان ( غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی)، با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز جمعه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان مواج پیشبینی میشود .
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل شمالی استان ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
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