شهادت ۱۲ صیاد در حملات آمریکا به هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی مدیرکل شیلات در جریان هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی، حوزه شیلات استان با خسارتهای قابل توجهی مواجه شد که بر اساس برآوردهای انجامشده، در مجموع ۴۲۰ فروند شناور صیادی آسیب دید و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به صیادان وارد شد.
وی افزود: همچنین در بخش زیرساختهای شیلاتی نیز نزدیک به هزار میلیارد تومان خسارت وارد شد و اسکلههای برخی مناطق بهطور کامل از بین رفتند. در این میان، ۷۰ فروند لنج صیادی نیز منهدم شد که ۲۰ فروند از آنها مربوط به شناورهای آبهای دور و ۵۰ فروند مربوط به آبهای داخلی بود.
مدیرکل شیلات استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل قیمت یک لنج صیادی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است، هزینه ساخت هر لنج آبهای دور نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی گفت: در جریان این جنگ، ۱۲ صیاد به شهادت رسیدند و هفت صیاد نیز جانباز شدند. صیادان همچنین در طول جنگ همکاری و همراهی قابل توجهی در پشتیبانی از نیروهای نظامی داشتند.
بارانی بیان کرد: در جزیره ابوموسی نیز ۶ فروند قایق صیادی بهطور کامل از بین رفت و صیادان در جابهجایی افراد، انتقال آذوقه و سایر امور پشتیبانی همکاری کردند.
وی تاکید کرد: در مجموع، ۴۲۰ فروند شناور صیادی آسیب دیده و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به صیادان و یک هزار میلیارد تومان نیز خسارت به زیرساختهای شیلاتی وارد شده است.
بارانی یادآور شد: همچنین روند طرح دعوا برای پیگیری خسارتها آغاز شده و پروندهها در شهرستانها در حال تشکیل است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز در کنار ما حضور دارند.
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